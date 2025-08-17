Nicușor Dan a mers în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca. Starețul de la Prislop i-a pregătit o primire specială – ce i-a oferit președintelui

Președintele României, Nicușor Dan, și-a petrecut o parte din vacanță într-un pelerinaj pe Valea Sâmbetei, acolo unde se află fosta chilie a părintelui Arsenie Boca. Imagini inedite surprinse ieri arată momentul în care șeful statului a fost întâmpinat de starețul mănăstirii, care i-a pregătit o primire tradițională cu pâine și sare. Însoțit de familie, președintele a urcat pe traseul de creastă până la Căldarea Sâmbetei, purtându-l chiar pe fiul său într-un rucsac special. Vizita sa a atras atenția enoriașilor aflați la slujbă, iar imaginile au fost difuzate în exclusivitate de Antena 3 CNN.

Președintele, surprins cu fiul său în spate

Pe traseul turistic de aproximativ 7 kilometri, care duce spre Mănăstirea Arsenie Boca de la Sâmbăta de Sus, Nicușor Dan a ales să meargă împreună cu familia. În imagini se vede cum președintele îl poartă pe băiețelul său în spate, într-un rucsac de drumeție.

Primirea cu pâine și sare

Ajuns la mănăstire, șeful statului a fost întâmpinat de stareț cu pâine și sare, așa cum prevede tradiția românească atunci când vine un oaspete de seamă. Președintele a salutat apoi credincioșii aflați la slujbă și a schimbat câteva cuvinte cu cei prezenți. Atmosfera a fost una calmă, iar vizita nu a fost anunțată în prealabil, motiv pentru care apariția lui Nicușor Dan a fost o surpriză pentru enoriași.

Slujbă de Sfânta Maria la Sâmbăta de Sus

Vizita la mănăstire a avut loc vineri, de Sfânta Maria, una dintre sărbătorile importante ale ortodocșilor. Nicușor Dan a mers împreună cu familia sa pentru a participa la slujba oficiată la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, din județul Brașov.

Președintele a ales să nu anunțe vizita în prealabil pentru a păstra intimitatea momentului și pentru a evita aglomerația și prezența presei. Aceasta face parte dintr-un obicei al familiei de a participa anual la slujbele organizate în această zi.

Program discret, fără anunțuri publice

Președintele a menționat că intenționează să petreacă mai mult timp în zonă în următoarea perioadă, dar nu va oferi detalii despre programul său. Vizita a fost organizată discret pentru a permite un moment liniștit, alături de familie și de cei care participă la rugăciuni. Această abordare diferă de aparițiile sale oficiale, arătând că în ultima perioadă șeful statului preferă să păstreze anumite activități private, departe de camerele de filmat.

Absența de la Constanța, confirmată de ministrul Apărării

Tot vineri dimineața, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunțase deja că președintele nu va participa la manifestările organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei. Decizia a stârnit discuții în spațiul public, întrucât prezența șefului statului la evenimentele militare este, de regulă, o tradiție.