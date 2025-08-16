Nicușor Dan, prima reacție după summitul Trump-Putin: „Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă”

Ultima ora
Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă seară, că reuniunea de la Alaska reprezintă prima etapă în demararea negocierilor de pace. El a subliniat că poziția României rămâne constantă, în sprijinul Ucrainei și al principiilor de suveranitate și integritate teritorială. Totodată, șeful statului a afirmat că Ucraina trebuie să își decidă singură soarta și că Rusia nu trebuie să aibă drept de veto, insistând că frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță.

„Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcţie ale Preşedintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal şi să pregătească drumul spre o pace justă şi durabilă. Aceste negocieri trebuie să ţină cont de interesele Ucrainei, dar şi ale europenilor. Ucraina trebuie să îşi decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”, subliniază preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe platforma X.

Şeful statului arată că, de aceea, este important că Preşedintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Preşedintele Trump despre pasii următori.

„Pentru Ucraina este, de asemenea, esenţial ca Preşedintele Donald Trump si pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european. Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor şi infrastructurii civile trebuie să înceteze”, menţionează preşedintele.

Nicuşor Dan mai afirmă în mesaj că „poziţia noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiţionată a ostilităţilor”.

„Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă. În cadrul Coaliţiei de Voinţă am discutat despre asigurarea garanţiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunţată de Preşedintele Donald Trump este salutară şi totodată determinantă în procesul de pace. Pentru noi rămâne esenţială menţinerea unităţii transatlantice şi a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, menţionează preşedintele Nicuşor Dan.

Summitul de la Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, care nu a condus la o înțelegere imediată privind războiul din Ucraina, a stârnit reacții internaționale, mulți lideri reafirmând sprijinul pentru Kiev și importanța menținerii presiunii asupra Moscovei, potrivit Reuters.

Tot sâmbătă, mai mulți lideri europeni au emis o declarație comună prin care au promis că vor continua să susțină Ucraina și să exercite presiune asupra Rusiei până la încheierea conflictului, în urma discuțiilor dintre Trump și Putin de la Alaska, transmite Reuters.

