Nicușor Dan, prima apariție în România după vacanța în Republica Moldova. Președintele s-a întâlnit cu salvamontiștii

După o vacanță petrecută în Republica Moldova, președintele Nicușor Dan a revenit în țară și a bifat sâmbătă prima sa apariție publică. Șeful statului a mers în județul Brașov, unde s-a întâlnit cu salvamontiștii de pe Valea Sâmbetei. Vizita a avut ca scop cunoașterea activității echipelor de intervenție montană și discutarea problemelor cu care aceștia se confruntă zilnic.

Nicușor Dan, întâlnire cu salvamontiștii de pe Valea Sâmbetei

Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat sâmbătă o vizită la baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde a discutat cu salvatorii montani despre dificultățile majore cu care se confruntă aceștia în activitatea de zi cu zi. În cadrul vizitei, șefului statului i-au fost prezentate refugiul, echipamentele de intervenție și condițiile de muncă ale salvatorilor.

”Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea salvatorilor montani cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, pe Valea Sâmbetei”, conform unei postări făcute sâmbătă pe pagina de Facebook a Salvamont Braşov. ”În cadrul discuţiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluţii concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfăşoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional”, afirmă Sebastian Marinescu, director Salvamont Braşov.

În aceeași zi, salvamontiștii din Râșnov au avut o întâlnire cu vicepremierul Tánczos Barna, ambele vizite fiind reflectate de Salvamont Brașov prin imagini și informații transmise publicului.

”În paralel, colegii de la Salvamont Râşnov, aflaţi în tură de patrulare preventivă pe traseul turistic de pe Valea Mălăieşti, s-au întâlnit cu viceprim-ministrul României, domnul Tánczos Barna, care şi-a reafirmat sprijinul pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii Salvamont”, este mesajul de pe pagina Salvamont Braşov, însoţit şi de imagini.

Cu ce probleme se confruntă salvatorii

Problemele ridicate de salvatori nu sunt deloc noi. Salvamont România a atras atenția recent asupra deficitului acut de personal din structurile de salvare montană, subliniind că este nevoie urgentă de deblocarea a aproximativ 300 de posturi la nivel național. În prezent, în cadrul serviciilor Salvamont activează doar 326 de salvatori montani angajați, ceea ce acoperă abia jumătate din necesarul minim estimat pentru primul an.

”Altfel, fără aceşti noi salvatori care să se alăture celor 326 de salvatori montani angajaţi existenţi în acest moment, şi prin care să se asigure o acoperire de circa 50% din necesarul real în primul an – funcţionarea serviciului în condiţii de siguranţă va deveni imposibilă”, afirmau reprezentanţii Salvamont.

Situația este și mai gravă dacă se ține cont de capacitatea operațională actuală: structurile Salvamont funcționează cu un grad de acoperire de doar 17,85% din necesarul real. Această lipsă de resurse umane îngreunează intervențiile și pune presiune enormă pe echipele existente, care trebuie să acopere zone extinse și solicitări numeroase, mai ales în perioadele de vârf turistic.

”Reuşim un grad de răspuns de 100% la solicitări, dar realitatea reflectă un dezechilibru major între volumul de muncă şi resursele disponibile. (…) Dacă serviciile publice Salvamont nu vor fi consolidate, prin stabilirea unui cuantum realist şi proporţional al numărului de salvatori operativi, cu o recunoaştere a condiţiilor de periculozitate, a riscurile şi condiţiilor extreme în care se desfăşoară activitatea acestora, activitatea de salvare montană poate intra rapid în colaps. Soluţia a fost identificată, nu impune cheltuieli mari, respectiv doar deblocarea a cca 300 de posturi de salvatori montani la nivel naţional. Altfel, fără aceşti noi salvatori care să se alăture celor 326 de salvatori montani angajaţi existenţi în acest moment, şi prin care să se asigure o acoperire de cca 50% din necesarul real în primul an – funcţionarea serviciului în condiţii de siguranţă va deveni imposibilă”, explica Salvamont România.

Prin vizitele oficiale de sâmbătă, atât președintele Nicușor Dan, cât și vicepremierul Tánczos Barna au putut vedea direct condițiile în care își desfășoară activitatea salvatorii montani, dar și să înțeleagă urgența măsurilor solicitate pentru asigurarea funcționării eficiente a acestui serviciu vital pentru siguranța turiștilor.