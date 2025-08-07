Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 21:44
de Ana Ionescu

Zeci de pelerini au avut nevoie de ajutor medical la slujba de canonizare de la Mănăstirea Sihăstria. Trei persoane au fost duse la spital

Social
Zeci de pelerini au avut nevoie de ajutor medical la slujba de canonizare de la Mănăstirea Sihăstria. Trei persoane au fost duse la spital
Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale FOTO: IGSU

Slujba de canonizare a Sfinților Paisie și Cleopa, organizată joi la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, s-a desfășurat în prezența a numeroși credincioși veniți din toată țara. Din păcate, căldura și aglomerația și-au spus cuvântul, iar zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Patru copii s-au simțit rău. Trei persoane au fost transportate la spital

Până la ora 14:00, echipajele medicale prezente la fața locului au acordat asistență pentru 30 de persoane, printre care și patru copii. Un bărbat de 80 de ani și un copil de 4 ani au fost transportați la spital, pentru investigații suplimentare. Mai târziu, în jurul orei 15:00, un alt pelerin a fost preluat de ambulanță cu simptome specifice unui accident vascular cerebral.

Reprezentanții ISU Neamț au precizat că majoritatea celor care au solicitat ajutor acuzau stări de rău, greață și vărsături, cauzate, cel mai probabil, de căldură, oboseală sau alte condiții medicale preexistente.

Vezi și:
Locul din România unde se află o icoană unicat în lume: cea mai umană reprezentare a Fecioarei într-o ipostază nemaivăzută, se spune că prevede dezastre naturale

Măsuri speciale de siguranță pentru eveniment

Având în vedere amploarea evenimentului religios, autoritățile au mobilizat un număr important de forțe de intervenție. La fața locului au fost dislocate echipaje ale pompierilor de la Detașamentele Târgu-Neamț și Piatra-Neamț, două ambulanțe SMURD (una pentru transport de victime multiple), un punct medical avansat, microbuze, autospeciale și echipamente de coordonare.

În total, 35 de cadre militare și 18 voluntari din cadrul programului „Salvator din pasiune” au fost implicați în gestionarea situațiilor de urgență. Zona a fost securizată de polițiști, jandarmi și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Județul unde a fost emis Cod Roșu de furtună. Avertizare nowcasting valabilă în următoarele ore
Recomandări
GPT-5 a fost lansat și promite inteligență „la nivel de doctorat”. Ce spune că poate face concret
GPT-5 a fost lansat și promite inteligență „la nivel de doctorat”. Ce spune că poate face concret
Cât au costat funeraliile lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de organizare. Suma cheltuită pentru eveniment este neașteptată
Cât au costat funeraliile lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de organizare. Suma cheltuită pentru eveniment este neașteptată
De ce folosesc japonezii umbrele chiar și când e soare? Ce rol au aceste accesorii
De ce folosesc japonezii umbrele chiar și când e soare? Ce rol au aceste accesorii
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre știință, politică sau probleme sociale, ci despre muzică, umor și o idee trăsnită
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre știință, politică sau probleme sociale, ci despre muzică, umor și o idee trăsnită
Incendiu puternic în Mamaia, la un fost club celebru din centrul stațiunii
Incendiu puternic în Mamaia, la un fost club celebru din centrul stațiunii
Trebuia să vină și acea zi pentru inteligența artificială: Elon Musk vrea reclame în răspunsurile AI-ului său Grok
Trebuia să vină și acea zi pentru inteligența artificială: Elon Musk vrea reclame în răspunsurile AI-ului său Grok
Reorganizare masivă în instituțiile publice. Ce angajați riscă să-și piardă locul de muncă. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul
Reorganizare masivă în instituțiile publice. Ce angajați riscă să-și piardă locul de muncă. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul
Modificări importante pentru românii cu pensie privată. Se introduce o nouă taxă, iar retragerea integrală a banilor va fi eliminată
Modificări importante pentru românii cu pensie privată. Se introduce o nouă taxă, iar retragerea integrală a banilor va fi eliminată
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Playtech Știri
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei