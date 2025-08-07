Zeci de pelerini au avut nevoie de ajutor medical la slujba de canonizare de la Mănăstirea Sihăstria. Trei persoane au fost duse la spital

Slujba de canonizare a Sfinților Paisie și Cleopa, organizată joi la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, s-a desfășurat în prezența a numeroși credincioși veniți din toată țara. Din păcate, căldura și aglomerația și-au spus cuvântul, iar zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Patru copii s-au simțit rău. Trei persoane au fost transportate la spital

Până la ora 14:00, echipajele medicale prezente la fața locului au acordat asistență pentru 30 de persoane, printre care și patru copii. Un bărbat de 80 de ani și un copil de 4 ani au fost transportați la spital, pentru investigații suplimentare. Mai târziu, în jurul orei 15:00, un alt pelerin a fost preluat de ambulanță cu simptome specifice unui accident vascular cerebral.

Reprezentanții ISU Neamț au precizat că majoritatea celor care au solicitat ajutor acuzau stări de rău, greață și vărsături, cauzate, cel mai probabil, de căldură, oboseală sau alte condiții medicale preexistente.

Măsuri speciale de siguranță pentru eveniment

Având în vedere amploarea evenimentului religios, autoritățile au mobilizat un număr important de forțe de intervenție. La fața locului au fost dislocate echipaje ale pompierilor de la Detașamentele Târgu-Neamț și Piatra-Neamț, două ambulanțe SMURD (una pentru transport de victime multiple), un punct medical avansat, microbuze, autospeciale și echipamente de coordonare.

În total, 35 de cadre militare și 18 voluntari din cadrul programului „Salvator din pasiune” au fost implicați în gestionarea situațiilor de urgență. Zona a fost securizată de polițiști, jandarmi și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.