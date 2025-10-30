Mesajul transmis de Nicușor Dan la 10 ani de la Colectiv. Președintele a aprins o lumânare și a depus o coroană de flori în memoria victimelor

Astăzi se împlinesc 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, un moment care a zguduit profund România și care a lăsat cicatrici adânci în societate. Tragedia a reprezentat un semnal de alarmă cu privire la problemele grave din sistemul de control al spațiilor publice și al unităților sanitare, dar și la rolul societății civile în a cere responsabilitate și reforme.

Mesajul transmis de președintele României

Cu această ocazie, Nicușor Dan a aprins o lumânare și a depus o coroană de flori în memoria celor 65 de tineri care și-au pierdut viața în acea noapte fatidică. În mesajul său, acesta a subliniat atât suferința familiilor victimelor, cât și curajul supraviețuitorilor și al celor care au încercat să salveze vieți:

„Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate. Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți”, a declarat Nicușor Dan.

Reflectarea problemelor sistemice

Președintele a descris tragedia Colectiv drept „oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul «merge și așa»”. În opinia sa, incendiul a evidențiat disfuncționalități majore: legi care rămân pe hârtie, controale formale și răspunderea diluată în birocrație. Această realitate a fost vizibilă și în cazul altor tragedii petrecute în ultimul deceniu.

În continuare, Nicușor Dan a punctat că, deși au existat unele progrese, cum ar fi revizuirea legislației și închiderea unor spații periculoase, acestea nu sunt suficiente:

„Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorități trecătoare.”

Rolul societății civile

Nicușor Dan a subliniat și rolul crescut al societății civile în ultimii zece ani: oamenii au devenit mai vocali și mai implicați, protestând atunci când situația o impune și exercitând presiune asupra clasei politice pentru a implementa reforme.

„Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar nu este nici pe departe îndeajuns”, a spus președintele.

Obligația de a nu uita

Mesajul său s-a încheiat cu un apel la responsabilitate și reformă instituțională profundă:

„În memoria celor pierduți, pentru supraviețuitori și pentru generațiile care vin, avem obligația să facem tot ce ține de noi ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita și de a nu renunța că putem face o reformă instituțională profundă, care înseamnă adevărata schimbare în bine a României.”

Tragedia Colectiv rămâne un reper dureros, dar și un motiv pentru societate și autorități să continue eforturile pentru siguranța publică și îmbunătățirea infrastructurii medicale din România.