20 aug. 2025 | 15:01
de Ioana Bucur

Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită oficială în SUA. Ce pregătiri trebuie să facă România până atunci
Foto: Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că intenţionează să efectueze o vizită oficială în Statele Unite ale Americii la începutul anului viitor. El a subliniat că România trebuie să pregătească teme concrete de discuţie, nu doar legate de securitate, ci şi de cooperarea economică.

Nicușor Dan, despre vizita oficială în SUA

Întrebat miercuri despre calendarul vizitei, Nicuşor Dan a declarat: „Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

Şeful statului a precizat că este esenţial ca România să finalizeze etapele pregătitoare, astfel încât întâlnirile din SUA să fie bazate pe proiecte clare. „Când mergem acolo, trebuie să avem chestiuni concrete – de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important să atragem mai mulţi investitori străini în România, în special companii americane din domeniul tehnologiei şi energiei”, a afirmat acesta.

„Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”, a adăugat Nicuşor Dan.

La rândul său, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că pe 20 septembrie va fi prezentă la Chicago pentru a pregăti această vizită, programată pentru primul trimestru al anului 2026, când este preconizată întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat „pesimist” în legătură cu disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina. Şeful statului a subliniat importanţa menţinerii implicării Statelor Unite în negocieri şi a luării în calcul a unor noi sancţiuni economice împotriva Federaţiei Ruse.

”E de văzut cât de serioasă va fi Rusia şi vă spun sincer că a fost o discuţie ieri, unii erau mai optimişti, unii erau mai pesimişti despre cum se va comporta Rusia. Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare, tocmai de aceea e important ca Statele Unite să rămână la masă, şi în momentul în care va fi convinsă să aplice şi pachetul de sancţiuni pe care îl are pregătit şi e deja discutat, concret. Ideal ar fi să avem pace sau încetarea focului în câteva zile, dar pentru situaţia în care nu se întâmplă pachetul 19 de sancţiuni al Europei este în pregătire şi pachetul american, de asemenea”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri, la Roşia Montană.

Acesta a subliniat că obiectivul Coaliţiei de Voinţă este acela de a asigura, pe de o parte, resurse pentru Ucraina, pentru ca acesta să reziste în faţa agresiunii, iar pe de altă parte pregătirea situaţiei de după război.

„Poziţia pe care noi o avem, faptul că am avut nişte hub-uri logistice prin care s-a tranzitat şi umanitar, şi echipament militar asta ne va ajuta, adică aceleaşi hub-uri care au fost şi în Polonia şi în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucţie. De asemenea, portul Constanţa este important în procesul de reconstrucţie, Dunărea, care este o cale de transport ieftină, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucţie”, a adăugat preşedintele.

