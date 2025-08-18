Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru îşi continuă concediul prin România. Cei doi au ajuns la Roşia Montană, spre încântarea celor prezenţi. Foto

Preşedintele Nicuşor Dan a efectuat luni o vizită la Roşia Montană, împreună cu familia sa. Imagini de la eveniment au fost publicate pe pagina de Facebook „Adoptă o Casă la Roşia Montană”.

Preşedintele Nicuşor Dan, vizită surpriză la Roşia Montană alături de familie

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susţinător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană!”, se arată în mesajul transmis pe reţeaua de socializare.

În fotografiile publicate, preşedintele apare alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, şi de fiul lor, discutând cu un grup de tineri. Nicuşor Dan poartă un rucsac de călătorie, semn că vizita a făcut parte dintr-o ieşire mai amplă la munte.

Cu o seară înainte, duminică, şeful statului a postat un clip video în care a prezentat câteva dintre locurile vizitate împreună cu familia. El a subliniat că „cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”, îndemnându-i totodată pe români să îşi petreacă vacanţele în ţară.

Ce spun internauţii despre vizita preşedintelui la Roşia Montană?

La postarea cu vizită surpriză a preşedintelui Nicuşor Dan la Roşia Montană, românii au lăsat comentarii de susţinere şi apreciere. Mulţi au remarcat atmosfera caldă din jurul imaginilor: „Ca oameni faini… şi feţe cunoscute”, a scris un utilizator. Alţii au transmis mesaje de încurajare: „Sunteţi grozavi, bravo!”, în timp ce alţi comentatori au subliniat importanţa iniţiativelor de protejare a patrimoniului: „Cei care iubesc şi reconstruiesc Roşia Montană liberă”.

Roșia Montană, patrimoniu unic și simbol al luptei civice

Roșia Montană este una dintre cele mai vechi localități miniere din Europa, atestată documentar din perioada romană, când aurul din Munții Apuseni era exploatat prin galerii care se păstrează și astăzi. Zona are o valoare culturală, istorică și naturală excepțională, fiind inclusă în patrimoniul mondial UNESCO datorită peisajului cultural minier și a vestigiilor sale unice.

În ultimele două decenii, Roșia Montană a devenit și un simbol al luptei civice și de mediu, după ce proiectul de minerit aurifer pe bază de cianuri a generat proteste masive în întreaga țară și solidaritate internațională.

Implicarea lui Nicușor Dan

Nicușor Dan, actualul președinte al României și cunoscut activist civic, a fost de-a lungul timpului un susținător consecvent al protejării patrimoniului din Roșia Montană. Încă din perioada în care conducea organizația „Salvați Bucureștiul”, el s-a implicat în campanii pentru apărarea zonei, subliniind importanța conservării valorilor istorice și naturale.

De-a lungul anilor, Nicușor Dan a participat la manifestații, a susținut inițiative legislative și a pledat pentru includerea Roșiei Montane în UNESCO, considerând că această recunoaștere internațională este o garanție împotriva exploatărilor distructive. În prezent, vizitele sale la fața locului, alături de familie, transmit un mesaj de continuitate: respect pentru patrimoniu, pentru comunitățile locale și pentru natura care definește identitatea României.