Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au făcut spectacol pe ringul de dans. Au fost la o nuntă cu cei mici, ce ţinută a ales partenera preşedintelui

Președintele României, Nicușor Dan, și-a început weekendul de Sfânta Maria cu pelerinaje la mănăstiri, dar surpriza adevărată a venit a doua zi, când a răspuns prezent la o nuntă într-un hambar elegant din Tâncăbești. Alături de fiul său, Antim, și de prima doamnă, Mirabela Grădinaru, liderul țării a demonstrat că poate aduce energie și distracție oriunde, chiar și pe ringul de dans.

Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au făcut show pe ringul de dans

Vineri, pe data de 15 august, familia prezidențială a vizitat mănăstirea Sâmbăta de Sus din Brașov, participând la slujba religioasă specifică sărbătorii. Ulterior, Nicușor Dan și-a purtat fiul cel mic pe spate până la schitul unde a trăit părintele Arsenie Boca, în Valea Sâmbetei.

Această dimineață plină de spiritualitate a fost doar începutul unei seri de neuitat, iar liderul țării, aflat de săptămâna trecută în vacanță prezidențială, a continuat să bifeze locurile preferate din România alături de familie.

Președintele României, dans pe ritmuri latino

Sâmbătă, surpriza a fost maximă pentru invitați: Nicușor Dan a intrat în ”Artist, the barn”, hambarul elegant din Tâncăbești, purtând un costum bleumarin, uniforma sa de zi cu zi, și pantofi care văzuseră deja multe evenimente.

Prima doamnă, Mirabela Grădinaru, a ales o rochie albastră elegantă, cu croială fluidă și detalii discrete, care îi evidențiază silueta și conferă un aer rafinat, completând perfect atmosfera festivă, notează Cancan.

Pe ringul de dans, liderul României nu a ezitat să se alăture fiului său de trei ani, Antim, într-o horă improvizată, însă pe un ritm surprinzător de latino. Vezi imaginile cu Nicușor Dan și familia sa AICI!

Spre deliciul invitaților, prima doamnă s-a alăturat curând celor doi, transformând momentul într-un adevărat spectacol de familie. Nu a fost o melodie tradițională, ci un hit al anilor 2000, ”Banco”, al trupei franco-braziliene Kaoma, care a energizat întreaga sală.

La început, unii dintre meseni s-au uitat stingheri, neștiind cum să reacționeze în preajma președintelui, însă în scurt timp au fost molipsiți de voie bună, iar ringul a prins culoare și veselie.

Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la eveniment

Întreaga apariție a Mirabelei Grădinaru a fost impecabilă: rochia albastră, simplă, dar elegantă, i-a oferit un look rafinat și a echilibrat ținuta relaxată a președintelui.

Detaliile minimaliste și croiala fluidă au transformat-o într-o prezență grațioasă, în timp ce energia și spontaneitatea familiei Dan – Grădinaru au făcut ca seara să rămână memorabilă pentru toți invitații.

Între pelerinaj și dans, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au demonstrat că relaxarea și buna dispoziție pot merge mână în mână cu responsabilitatea publică, iar Antim a fost micul star al serii, făcând ca o horă improvizată să rămână în memoria tuturor.