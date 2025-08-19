De unde participă Nicuşor Dan la videoconferinţa Consiliului European? Preşedintele ar fi trebuit să fie în Palatul Cotroceni, însă nu a ajuns în Bucureşti

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă marţi la două importante evenimente internaţionale – reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi videoconferinţa Consiliului European. Deşi toată lumea se aştepta ca liderul să fie în Palatul Cotroceni, acesta nu a ajuns încă în Bucureşti, după vacanţa petrecută în ţară.

Nicuşor Dan nu a ajuns la Palatul Cotroceni

Prim-ministrul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron au prezidat marţi o reuniune a Coaliţiei de Voință voluntarilor, pentru a informa liderii despre rezultatele discuţiilor de la Washington şi pentru a discuta despre „paşii următori” în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

Nicuşor Dan participă la cele două videoconferinţe online din sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş, unitate militară pe care şeful statului a vizitat-o în cursul zilei.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la cele două videoconferinţe online anunţate în agendă de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş, unitate militară pe care a vizitat-o în cursul zilei”, a transmis Administraţia Prezidenţială într-un comunicat.

CFOS este una dintre structurile de elită ale Armatei României, cu misiuni de înaltă complexitate – de la recunoaştere şi intervenţii directe, până la operaţiuni de contraterorism şi acţiuni de răspuns rapid în situaţii de criză.

Administraţia Prezidenţială, despre Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale

„Prin profesionalism, loialitate şi pregătire la cele mai înalte standarde internaţionale, Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale contribuie în mod esenţial la asigurarea securităţii naţionale şi la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi al Uniunii Europene”, a subliniat Administraţia Prezidenţială.

Conform programului oficial, preşedintele a luat parte, de la ora 13.00, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing), iar de la ora 14.00 a participat la videoconferinţa membrilor Consiliului European, convocată de preşedintele António Costa.

Șeful statului s-a aflat în ultimele zile în țară, unde a publicat mai multe imagini din plimbări cu familia. Acesta își continuă vacanța alături de familia sa. După vizitele la Mănăstirea Sâmbăta de Sus și la Arsenie Boca, de această dată, cei patru s-au oprit, luni, la Roșia Montană.