Nici nu s-au terminat bine problemele anterioare la Microsoft că au apărut altele: Update-ul pentru Windows 11 dă bătăi de cap, dar există soluții

Microsoft a anunțat că unele dispozitive care rulează Windows 11 24H2 sau Windows Server 2025 pot întâmpina probleme de autentificare prin Windows Hello, în urma instalării actualizării cumulative de securitate KB5055523, lansată în aprilie 2025.

Conform companiei, problema afectează în principal dispozitivele care aveau activate funcțiile de securitate avansată Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) sau System Guard Secure Launch înainte de aplicarea actualizării.

Eroarea apare în scenarii specifice, în special după efectuarea unui proces de resetare a sistemului folosind opțiunea Push Button Reset sau Reset this PC din meniul Settings > System > Recovery, cu păstrarea fișierelor personale (Keep my files) și instalare locală (Local install), scrie Bleeping Computer.

După finalizarea acestor operațiuni, unii utilizatori nu mai pot accesa sistemul prin intermediul Windows Hello, indiferent dacă folosesc autentificare facială sau PIN.

Mesajele afișate includ texte precum „Something happened and your PIN isn’t available. Click to set up your PIN again” sau „Sorry something went wrong with face setup”, ceea ce îi obligă pe utilizatori să reconfigureze complet metodele de autentificare.

Soluții provizorii disponibile pentru utilizatorii afectați

Până la lansarea unui patch oficial care să remedieze problema, Microsoft recomandă două metode de reautentificare:

În cazul autentificării prin PIN, utilizatorii pot selecta opțiunea Set my PIN de pe ecranul de logare pentru a-și reînregistra un nou cod PIN.

Pentru autentificarea facială, este necesară reconfigurarea acesteia accesând Settings > Accounts > Sign-in options > Facial recognition (Windows Hello) și alegând Set up, urmând instrucțiunile afișate.

Nu este singura problemă la Windows 11

Această problemă nu este singura asociată cu actualizarea KB5055523. În aceeași perioadă, Microsoft a remediat un alt bug legat de autentificarea pe bază de certificat Kerberos, care afecta sistemele ce aveau activată funcția Credential Guard.

Totodată, Microsoft a impus restricții temporare de instalare a actualizării Windows 11 24H2 pe sistemele care folosesc drivere sau aplicații cunoscute ca fiind incompatibile.

Printre acestea se numără driverul sprotect.sys, asociat tehnologiei SenseShield, care poate provoca erori critice de tip blue screen of death (BSOD), software-ul audio Dirac, camerele video integrate, aplicația Easy Anti-Cheat și browserul Safe Exam.

Reprezentanții Microsoft nu au anunțat încă un calendar clar pentru lansarea unui update corectiv care să rezolve toate aceste probleme.

Așadar, dacă te confrunți cu o asemenea problemă, până atunci ești încurajat să aplici soluțiile temporare sau să eviți actualizarea.