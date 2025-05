Nici angajații Nissan nu scapă de concedieri – 20.000 de lucrători, dați afară în întreaga lume, motivele din spate

Nissan anunță un plan drastic de restructurare care include până la 20.000 de concedieri și reducerea producției globale cu 20%, pe fondul pierderilor de miliarde de dolari.

Nissan Motor Co. a anunțat o amplă restructurare globală, vizând până la 20.000 de concedieri, într-o mișcare care marchează una dintre cele mai dure măsuri de redresare luate de constructorul japonez în ultimii ani, scrie publicația The Truth About Cars.

Nissan încearcă să se stabilizeze, dar face asta dând oameni afară

Sub conducerea noului CEO, Ivan Espinosa, compania încearcă să-și stabilizeze operațiunile și să revină pe linia de plutire, după ani de scăderi ale vânzărilor și pierderi repetate.

Majoritatea concedierilor vor afecta Japonia și alte piețe internaționale. Nissan anunțase anterior intenția de a renunța la aproximativ 9.000 de posturi, dar revizuirea planului de restructurare ridică acest număr la aproximativ 20.000.

Măsurile sunt motivate de așteptările privind pierderi de până la 5 miliarde de dolari în primul trimestru al anului fiscal 2025, care urmează a fi anunțate oficial în curând.

Pe lângă reducerile de personal, Nissan va diminua inclusiv capacitatea de producție globală cu până la 20%, o decizie menită să reducă cheltuielile și să ajusteze oferta la cererea reală.

Mai mult decât atât, compania a anulat planurile de construcție a unei noi fabrici de baterii pentru vehicule electrice în Japonia, indicând o reevaluare a investițiilor în tehnologia EV pe termen scurt.

În același timp, Nissan a decis să crească producția modelului Rogue în Statele Unite, ca reacție la noile tarife impuse de administrația Trump pentru mașinile importate.

Va reuși compania să se ridice?

Măsura vine într-un moment delicat pentru companie, care încearcă să-și protejeze cota de piață în America de Nord, o regiune esențială pentru veniturile sale.

Noua strategie de redresare urmărește atingerea profitabilității la un volum de vânzări de 3,5 milioane de unități pe an, un obiectiv ambițios, dar considerat realist în contextul actual.

Este o schimbare majoră de direcție față de perioada de expansiune agresivă de dinaintea scandalului Carlos Ghosn, fostul CEO care a fugit din Japonia în 2019, declanșând una dintre cele mai mari crize din istoria companiei.

Planul de restructurare marchează o încercare decisivă de a redresa compania, confruntată cu provocări majore pe fondul transformărilor din industria auto, inclusiv tranziția la electromobilitate și intensificarea concurenței globale.

Rămâne de văzut dacă aceste măsuri dure vor fi suficiente pentru a repoziționa Nissan pe o traiectorie de creștere sustenabilă.