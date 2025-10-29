Neurotoxinele din algele marine pot provoca la delfini o boală asemănătoare Alzheimerului

Cercetătorii au descoperit o legătură între neurotoxinele produse de înfloririle de alge și apariția unor modificări cerebrale similare cu cele din boala Alzheimer la delfinii din Florida.

Rezultatele ridică semne de întrebare și pentru sănătatea umană, având în vedere că oamenii împart aceleași ecosisteme de coastă și pot fi expuși acelorași substanțe toxice.

Delfinii, „santinelele” sănătății oceanului

Delfinii sunt considerați specii-sentinelă, deoarece starea lor de sănătate reflectă dezechilibrele mediului marin.

O echipă de la Hubbs-SeaWorld Research Institute și Universitatea din Miami a analizat exemplare de delfini eșuate în timpul înfloririlor de alge din Laguna Indian River, pe coasta Atlanticului.

Studiul, publicat în Communications Biology și citat de Popular Science, a descoperit că acești delfini aveau în creier o concentrație ridicată a neurotoxinei 2,4-diaminobutiric (2,4-DAB), de până la 2.900 de ori mai mare decât la delfinii analizați în afara sezonului de înflorire.

Substanța are o structură chimică similară cu BMAA, o toxină produsă de cianobacterii asociată cu procesele de neurodegenerare.

„Termenul de ‘înflorire algală nocivă’ acoperă mai multe tipuri de organisme, nu doar alge veritabile, ci și cianobacterii, care pot elibera toxine ce afectează sistemul nervos”, explică David Davis, neurotoxicolog la Universitatea din Miami.

Efectele neurotoxinei și implicațiile pentru oameni

Analizele histologice au arătat că delfinii cu niveluri ridicate de 2,4-DAB prezentau modificări cerebrale similare celor din stadiile timpurii ale bolii Alzheimer: acumulări de proteine insolubile și alterări genetice ce influențează memoria și sănătatea neuronală.

Modificările au fost observate constant în fiecare sezon de înflorire, iar efectele s-au intensificat de-a lungul ultimului deceniu.

„Rezultatele sunt îngrijorătoare, deoarece delfinii împart mediul cu oamenii și se confruntă cu aceleași riscuri”, spune cercetătoarea Wendy Noke Durden.

Ea subliniază că expunerea umană la toxinele produse de cianobacterii ar putea constitui un factor de risc pentru afecțiuni neurodegenerative similare.

Schimbările climatice, poluarea cu nutrienți proveniți din agricultură și deversările de ape uzate contribuie la intensificarea înfloririlor de alge nocive.

În consecință, specialiștii atrag atenția că este necesară o monitorizare mai atentă a acestor fenomene și o extindere a cercetărilor privind impactul neurotoxinelor asupra sănătății marine și umane.

Dacă delfinii, considerate „santinele” ale ecosistemului oceanic, dezvoltă simptome asemănătoare Alzheimerului, riscul ca aceste substanțe să afecteze și alte specii, inclusiv oamenii, devine o preocupare majoră pentru comunitatea științifică.