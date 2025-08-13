Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 12:25
de Badea Violeta

Cât costă să vezi delfini în Marea Neagră? Bărcile pleacă zilnic din Eforie Nord: „Copiii merg gratuit”

Cât costă să vezi delfini în Marea Neagră? Bărcile pleacă zilnic din Eforie Nord:
Care este pretul unei excursii pentru a vedea delfini in Marea Neagra? Sursa foto: Profimedia

Delfinii care navighează liberi în apele Mării Negre continuă să fascineze turiștii și localnicii deopotrivă. Dacă vrei să îi vezi de aproape, excursiile cu yachturile din Eforie Nord sunt o experiență de neuitat, accesibilă pentru întreaga familie. Iată ce trebuie să știi despre tarife, program și facilități.

Excursii zilnice pentru toată familia

Yahturile Black Sea Party organizează ieșiri zilnice în largul mării, în zonele în care delfinii apar cel mai frecvent.

”În largul mării cu yachturile Black Sea Party! Zilnic facem ieșiri în zonele în care știm că găsim delfinii! Vă așteptăm și pe voi!”, transmit organizatorii pe pagina de Facebook Eforie Online.

Excursiile sunt ideale pentru familii și grupuri de prieteni, oferind o combinație de relaxare, aventură și oportunități excelente pentru fotografii spectaculoase.

Tarife și facilități speciale pentru copii

Prețul unei ieșiri cu yachtul este 120 de lei de persoană, iar copiii până la 6 ani merg gratuit, ceea ce face experiența mai accesibilă pentru familiile cu copii mici.

Participanții au parte de ghidaj în timpul călătoriei și de informații despre obiceiurile delfinilor și mediul marin. Pentru rezervări și detalii suplimentare, organizatorii pun la dispoziție și un număr de contact: 0744 517 772.

Această ofertă atractivă face posibil ca toți membrii familiei să se bucure de frumusețea Mării Negre fără a face compromisuri financiare majore, iar copiii se pot apropia de aceste creaturi marine fascinante fără costuri suplimentare.

Experiența unică de a observa delfinii

Observarea delfinilor în libertate este o experiență rară și captivantă. Acești prădători grațioși nu sunt doar spectaculoși, ci și extrem de jucăuși, ceea ce adaugă un plus de farmec fiecărei excursii.

Participanții au șansa să vadă delfinii sărind și interacționând cu valurile, un spectacol natural care poate fi surprins în fotografii memorabile. Pentru iubitorii de natură, astfel de excursii sunt o ocazie de a învăța mai multe despre biodiversitatea Mării Negre și despre modul în care oamenii pot să coexiste armonios cu fauna marină.

De la copii entuziasmați până la adulți pasionați de natură, experiența cu delfinii devine un moment de neuitat, plin de emoție și admiratie pentru frumusețea sălbatică a mării.

