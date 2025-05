Netflix transformă o celebră carte scrisă de Dan Brown în serial. Ce știm despre The Secrets of Secrets, varianta ecranizată

Netflix va produce un serial original bazat pe noul roman The Secret of Secrets al lui Dan Brown, cu Carlton Cuse ca showrunner. Lansarea este preconizată după publicarea cărții, în septembrie.

Netflix a câștigat, astfel, drepturile de ecranizare pentru The Secret of Secrets, cel de-al șaselea volum din seria Robert Langdon, într-unul dintre cele mai mari acorduri pentru o adaptare literară de până acum, scrie publicația Deadline.

Serialul este creat de Dan Brown împreună cu Carlton Cuse, cunoscut pentru Lost și Jack Ryan, și a primit comandă directă pentru producție fără etapă de pilot.

Romanul va fi lansat de editura Doubleday pe 9 septembrie 2025 și este descris de autor drept „cea mai complexă și ambițioasă carte pe care am scris-o vreodată”.

Despre ce este vorba în The Secret of Secrets

Povestea îl urmărește pe profesorul de simbologie Robert Langdon aflat într-o cursă contra cronometru pentru a salva o cercetătoare dispărută, dar și manuscrisul ei revoluționar, cu implicații majore asupra modului în care înțelegem mintea umană.

Adaptarea promite să îmbine știința de frontieră cu mitologia ocultă, menținând suspansul și intriga internațională care au consacrat seria Langdon.

Romanul vine după o pauză de opt ani de la precedentul volum, Origin (2017), iar Brown susține că noua carte este și „cea mai distractivă” de până acum.

Ce știm despre serialul Netflix

Serialul nu are încă un titlu oficial, dar producția este deja în curs, cu echipa de scenariști în formare. Emma Forman (Genre-Arts) va fi și ea producător executiv.

Adaptările anterioare ale operelor lui Brown au avut un succes masiv în cinematografie: The Da Vinci Code, Angels & Demons și Inferno, toate cu Tom Hanks în rolul principal, au generat încasări globale de peste 2,24 miliarde de dolari (ajustate la 2025).

În 2021, The Lost Symbol a fost adaptat într-un serial pentru Peacock, dar a fost anulat după un singur sezon.

Carlton Cuse are, de altfel, o experiență vastă în adaptarea romanelor de succes pentru televiziune, printre care Locke & Key, Bates Motel și Five Days at Memorial.

Mai mult, dezvoltă în prezent un serial Star Wars împreună cu fiul său Nick Cuse pentru Lucasfilm.

Colaborarea cu pricina marchează o nouă investiție majoră a Netflix în adaptări de carte premium, după succese precum Bridgerton, The Queen’s Gambit și The Night Agent.