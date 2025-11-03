Netflix lansează ultimul trailer al filmului „Frankenstein” regizat de Guillermo del Toro: un spectacol vizual care transformă Hollywoodul

Netflix a dat publicității ultimul trailer al filmului „Frankenstein”, una dintre cele mai așteptate producții ale anului 2025, regizată de vizionarul Guillermo del Toro. Adaptarea modernă a capodoperei semnate de Mary Shelley promite o interpretare intensă, poetică și terifiantă a poveștii omului care a sfidat moartea. Lansarea oficială va avea loc pe 7 noiembrie 2025, în întreaga lume, exclusiv pe platforma Netflix.

Pentru a marca apropierea premierei, compania a transformat Hollywoodul într-un adevărat laborator al lui Victor Frankenstein, printr-un spectacol cinematografic de proporții, care a îmbinat proiecții 3D, drone și instalații de lumini în aer liber.

Sărbătoarea de Halloween a căpătat o nouă dimensiune în Los Angeles, unde Netflix a pus în scenă un eveniment grandios pentru a celebra lansarea filmului. Repere iconice precum Capitol Records și Teatrul Chinezesc TCL au fost complet transformate prin tehnologia „projection mapping” – o tehnică de proiecție care a acoperit fațadele clădirilor cu imagini dinamice, inspirate din universul gotic al lui del Toro.

Pe 30 octombrie, în ajunul Halloweenului, sute de drone au luminat cerul deasupra cimitirului Hollywood Forever, formând titlul Frankenstein la peste 200 de metri înălțime. Momentul a fost însoțit de un spectacol de lumini care a imitat o furtună de fulgere, simbolizând momentul legendar în care creatura prinde viață.

Los Angelesul s-a transformat astfel într-o scenă uriașă, unde arta, cinematografia și tehnologia s-au împletit pentru a aduce la viață mitul modern al omului care s-a jucat de-a Dumnezeu. Atmosfera a fost una hipnotizantă, încărcată de energie și mister — exact ca filmele lui del Toro.

Evenimentul marchează începutul campaniei globale de promovare pentru film, iar Netflix promite că „Frankenstein va fi una dintre cele mai complexe și emoționante reinterpretări ale unei povești clasice din literatură”.

Guillermo del Toro aduce o nouă viziune asupra mitului creației

Regizorul Guillermo del Toro, laureat al Premiului Oscar pentru The Shape of Water, revine cu un nou proiect ambițios, în care combină elemente de horror, fantezie și introspecție filosofică. Inspirat de romanul Frankenstein sau Prometeul modern al lui Mary Shelley, filmul explorează tema creației și a responsabilității, dar și limitele moralității umane în fața științei.

„Este o poveste despre suferință și empatie. Frankenstein nu este doar un monstru – este o oglindă a creatorului său”, a declarat del Toro într-un interviu recent.

Scenariul și regia îi aparțin în totalitate cineastului mexican, care semnează și producția alături de J. Miles Dale și Scott Stuber. Echipa de creație promite o abordare fidelă spiritului original al romanului, dar cu o estetică distinctă, specifică stilului vizual elaborat al lui del Toro.

Distribuția este una de excepție:

Oscar Isaac îl interpretează pe Victor Frankenstein , savantul obsedat de nemurire;

îl interpretează pe , savantul obsedat de nemurire; Jacob Elordi joacă rolul creaturii, oferind o versiune vulnerabilă, dar înspăimântătoare;

joacă rolul creaturii, oferind o versiune vulnerabilă, dar înspăimântătoare; Mia Goth , actriță recunoscută pentru rolurile sale intense în filme horror moderne, aduce o notă enigmatică poveștii;

, actriță recunoscută pentru rolurile sale intense în filme horror moderne, aduce o notă enigmatică poveștii; Lor li se alătură Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, precum și veteranii Charles Dance și Christoph Waltz.

Del Toro a declarat că a visat să realizeze o versiune personală a lui Frankenstein de peste două decenii, iar filmul Netflix este „rezultatul unei iubiri profunde pentru literatură, pentru monștri și pentru fragilitatea umanității.”

O lansare care se anunță eveniment: Frankenstein revine la viață pe 7 noiembrie

Data de 7 noiembrie 2025 marchează momentul în care Frankenstein va fi disponibil pe Netflix la nivel global. Platforma mizează pe un succes uriaș, mai ales că filmul vine într-o perioadă în care publicul pare tot mai atras de reinterpretările marilor mituri culturale — de la vampiri și vrăjitoare, până la creaturi create de om.

Pe fondul sărbătorilor de Halloween, noua producție Netflix se anunță nu doar un film de groază, ci o meditație profundă asupra naturii umane, a puterii de a crea și a consecințelor acestui act.

Criticii de film și fanii lui del Toro așteaptă cu entuziasm lansarea, anticipând un amestec unic de poezie vizuală, design gotic și emoție autentică. Dacă trailerele oferă vreo indicație, Frankenstein-ul lui del Toro va fi o capodoperă cinematografică în care frumosul și grotescul coexistă într-o armonie tulburătoare.

Într-o lume dominată de efecte speciale și remake-uri, Guillermo del Toro pare să fi reușit ceva mai rar: să redea unei povești vechi de două secole un suflet nou.

Cu această producție, Netflix își reafirmă poziția de lider în divertismentul global, iar Frankenstein devine nu doar o adaptare clasică, ci un simbol al legăturii dintre artă, tehnologie și emoție.

Pe 7 noiembrie, povestea omului care a îndrăznit să dea viață materiei moarte va prinde din nou viață — de data aceasta, în fața milioanelor de ecrane conectate la Netflix.