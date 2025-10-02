Netflix lansează trailerul oficial pentru Frankenstein, adaptarea lui Guillermo del Toro VIDEO

Netflix a prezentat trailerul oficial și noul poster pentru Frankenstein, producția semnată de regizorul premiat cu Oscar Guillermo del Toro. Filmul, bazat pe romanul clasic „Frankenstein sau Prometeul Modern” de Mary Shelley, reinterpretează una dintre cele mai puternice povești despre știință, ambiție și limitele umanității. În centrul său se află relația dramatică dintre Victor Frankenstein, un om de știință vizionar, și creatura tragică pe care o aduce la viață printr-un experiment interzis.

Romanul lui Mary Shelley, publicat în 1818, este considerat o operă fundamentală pentru literatura gotică și pentru genul science-fiction. Povestea sa – despre un savant obsedat de ideea de a învinge moartea și despre consecințele teribile ale aroganței sale – continuă să fascineze și să inspire generații întregi.

Del Toro, cunoscut pentru viziunea sa vizuală unică și pentru sensibilitatea cu care explorează monștrii și marginile umanității, a ales să abordeze tema într-un mod intim și emoționant. Dacă romanul original dădea voce mai ales lui Victor Frankenstein, filmul Netflix schimbă perspectiva: creatura își va spune propria poveste, oferind o privire asupra suferinței, singurătății și nevoii de a fi acceptat.

Mesajul transmis încă din trailer – „Creatorul meu și-a spus povestea, iar eu o voi spune pe a mea” – sugerează o abordare diferită, care pune accentul pe dimensiunea umană a monstruosului și pe tragedia unei ființe condamnate la respingere.

Distribuție de excepție și echipă de producție

Frankenstein aduce pe ecran o distribuție remarcabilă:

Oscar Isaac în rolul lui Victor Frankenstein, savantul vizionar dar orbit de orgoliu,

în rolul lui Victor Frankenstein, savantul vizionar dar orbit de orgoliu, Jacob Elordi și Mia Goth , în roluri esențiale pentru poveste,

și , în roluri esențiale pentru poveste, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery ,

, și apariții de marcă semnate de Charles Dance și Christoph Waltz.

Alături de Guillermo del Toro, la producție se află J. Miles Dale și Scott Stuber, iar scenariul este scris chiar de regizor. Del Toro a declarat în repetate rânduri că Frankenstein este o poveste la care ține de zeci de ani, iar trailerul arată că noua adaptare îmbină fidelitatea față de roman cu stilul său vizual inconfundabil.

Decorurile gotice, atmosfera apăsătoare și imaginile intens lucrate sugerează un film care nu se rezumă la horror, ci devine și o reflecție asupra umanității, izolării și responsabilității.

Un film așteptat să devină reper pentru genul gotic

Frankenstein nu este prima ecranizare a romanului lui Mary Shelley – povestea a inspirat nenumărate filme, piese de teatru și adaptări culturale de-a lungul ultimelor două secole. Totuși, proiectul Netflix promite să fie unul dintre cele mai ambițioase, prin prisma resurselor și a perspectivei regizorale.

Del Toro, cunoscut pentru Labirintul lui Pan sau Forma apei, filme care îmbină fantezia cu drama umană, are reputația de a transforma povești fantastice în metafore emoționante despre realitate. În Frankenstein, accentul cade nu doar pe groaza experimentului interzis, ci și pe tragedia ambelor personaje – creator și creație – prinse într-un dans al distrugerii reciproce.

Trailerul și posterul oficial dezvăluite de Netflix marchează începutul unei campanii de promovare așteptate cu interes de cinefili. Faptul că regizorul a ales să ofere „voce” creaturii transformă povestea într-o meditație asupra condiției umane, dar și într-un avertisment asupra pericolelor pe care le aduce setea de putere și cunoaștere absolută.

Frankenstein, în regia lui Guillermo del Toro, promite să fie una dintre cele mai importante lansări cinematografice de pe Netflix din 2025. Cu o distribuție de top, o viziune regizorală puternică și o poveste clasică reinterpretată, filmul se anunță nu doar o adaptare fidelă, ci și o explorare emoționantă a relației dintre om și monstru, dintre creație și responsabilitate. Pentru fanii genului gotic și ai filmelor lui del Toro, aceasta ar putea fi producția care va redefini pentru o nouă generație legenda creată de Mary Shelley.