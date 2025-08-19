Frankenstein, visul cinematografic al lui Guillermo del Toro, ajunge pe Netflix. Când vezi filmul gotic pe streaming

Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă". Update
19 aug. 2025
de Ozana Mazilu

Guillermo del Toro, unul dintre cei mai apreciați regizori ai cinematografiei contemporane, revine în atenția publicului cu un proiect la care a visat mai bine de un deceniu: propria adaptare a romanului clasic scris de Mary Shelley, Frankenstein sau Prometeul modern. Filmul va putea fi văzut în cinematografe selecte din 17 octombrie și, la scurt timp, pe 7 noiembrie, va fi disponibil pe Netflix pentru publicul din întreaga lume.

O poveste gotică repusă în lumină modernă

Del Toro, premiat cu Oscar pentru The Shape of Water și Pinocchio, și-a declarat de nenumărate ori pasiunea pentru romanul lui Mary Shelley, pe care îl consideră nu doar o operă literară fundamentală, ci și o sursă de inspirație pentru întreaga sa carieră. Regizorul a vorbit încă din 2010 despre fascinația lui pentru monstrul lui Frankenstein, amintind celebra replică: „Am în mine atâta iubire cât nici nu îți poți imagina. Dar dacă nu o pot trezi, atunci voi trezi frica”. Această idee, despre cum umanitatea și monstruozitatea pot coexista în aceeași ființă, definește multe dintre creațiile sale.

Noua ecranizare promite să fie fidelă spiritului gotic al romanului, dar în același timp să ofere o perspectivă vizuală proaspătă, în linie cu stilul baroc și detaliat care l-a consacrat pe del Toro. Atmosfera sumbră, designul elaborat al decorurilor și atenția la costuming se anunță elemente cheie, menite să redea intensitatea emoțională și dilemele morale ale operei lui Shelley, conform Netflix.

O distribuție de excepție pentru o poveste nemuritoare

Dincolo de regia sa, filmul impresionează printr-o distribuție remarcabilă. Oscar Isaac interpretează rolul lui Victor Frankenstein, omul de știință obsedat de depășirea limitelor naturii, care, prin experimentul său, creează o ființă monstruoasă. Jacob Elordi, cunoscut din producții recente de succes, îl întruchipează pe Creatură, un rol ce se anunță intens și plin de nuanțe emoționale.

Alături de ei, Mia Goth, actriță asociată în ultimii ani cu producții horror și independente, joacă rolul lui Elizabeth, într-o interpretare care promite să aducă profunzime emoțională poveștii. Distribuția este completată de nume consacrate: Christoph Waltz, Charles Dance, David Bradley, Felix Kammerer și Lars Mikkelsen, fiecare aducând greutate și diversitate universului gotic al filmului.

Prezența unei astfel de echipe actoricești sugerează că del Toro își propune nu doar un spectacol vizual, ci și o explorare psihologică puternică a temelor fundamentale: obsesia pentru cunoaștere, izolarea, dorința de iubire și frica de respingere.

Romanul scris de Mary Shelley în 1818, când autoarea avea doar 19 ani, rămâne una dintre cele mai influente opere ale literaturii universale. Considerat adesea prima mare lucrare science-fiction, Frankenstein nu este doar o poveste despre un om de știință și creatura sa, ci o meditație asupra responsabilității, a limitelor științei și a naturii umane.

Del Toro însuși a subliniat în repetate rânduri cât de mult a contat Shelley pentru formarea sa artistică, mărturisind că, ori de câte ori simțea că vrea să renunțe, își amintea de tânăra scriitoare care, printr-un roman scris în adolescență, a schimbat istoria literaturii și a culturii moderne. Adaptarea de acum nu este doar un omagiu adus cărții, ci și un dialog între viziunea vizuală a regizorului și mesajul profund al romanului.

Prin această producție, publicul are ocazia să redescopere frumusețea și actualitatea poveștii. Temele abordate – aroganța științifică, nevoia de afecțiune, consecințele jocului de-a Dumnezeu – sunt la fel de relevante astăzi cum erau în secolul al XIX-lea.

Frankenstein, în viziunea lui Guillermo del Toro, promite să fie mai mult decât o simplă adaptare. Este rezultatul unei pasiuni cultivate de peste un deceniu și o combinație între fidelitatea față de romanul lui Mary Shelley și stilul vizual inconfundabil al regizorului mexican. Cu o distribuție impresionantă și o tematică etern actuală, filmul are toate premisele să devină una dintre cele mai importante producții ale anului.

Începând din 17 octombrie, pelicula va putea fi vizionată pe marile ecrane, urmând ca pe 7 noiembrie să fie lansată pe Netflix. Pentru fanii literaturii gotice, dar și pentru iubitorii de cinema de autor, Frankenstein este fără îndoială unul dintre titlurile de neratat ale toamnei 2025.

