Neil Druckmann, Tati Gabrielle și războiul credinței digitale: cum pregătește Naughty Dog următorul mare joc

După furtuna stârnită de The Last of Us Part II, regizorul și scenaristul Neil Druckmann nu doar că nu dă înapoi, dar pare să îmbrățișeze riscurile creative cu și mai multă îndrăzneală. Cel mai nou proiect al studioului Naughty Dog, intitulat Intergalactic: The Heretic Prophet, promite să fie o experiență unică, construită în jurul unei teme provocatoare: credința – sub toate formele ei. Iar în centrul acestui univers stă Tati Gabrielle, o actriță deja cunoscută din seriale și filme, dar care pășește acum pentru prima dată pe teritoriul jocurilor video.

Cu lansarea programată cel mai devreme în 2027, jocul deja face valuri, nu doar pentru povestea sa ambițioasă, ci și pentru reacțiile online pe care le-a stârnit – unele dintre ele, din păcate, negative și toxice.

Când The Last of Us Part II a fost lansat în 2020, a împărțit fanii în două tabere. Mulți au apreciat curajul narativ al jocului, dar alții l-au atacat violent, atât online cât și prin mesaje directe către dezvoltatori. Una dintre cele mai afectate a fost Laura Bailey, interpreta personajului Abby, care a primit inclusiv amenințări cu moartea, doar pentru că personajul ei ucide un protagonist iubit.

Această lecție dură nu a fost uitată de Neil Druckmann. Acum, în 2025, el o „antrenează” pe Tati Gabrielle pentru valul de reacții care ar putea urma lansării Intergalactic. „Neil m-a dus într-un adevărat bootcamp”, spune actrița într-un interviu pentru Entertainment Weekly, unde recunoaște că s-a inspirat din experiențele celor care au trecut deja prin hărțuirea online, precum Troy Baker, Ashley Johnson sau Laura Bailey.

Gabrielle a dezvăluit că a primit deja comentarii rasiste și misogine, legate de faptul că este o femeie de culoare cu capul ras. Deși ea evită de obicei rețelele sociale, impactul negativ nu a putut fi ignorat. „Neil mi-a spus: Ignoră. Noi vom face ceva frumos, ceva de care să fim mândri.”

Credința, reinventată într-un univers SF

Povestea jocului Intergalactic: The Heretic Prophet are loc într-o linie temporală alternativă și pe o planetă unde o religie dominantă s-a dezvoltat, s-a pervertit și a evoluat de-a lungul secolelor. Într-un moment cheie, comunicarea cu planeta se oprește complet. Jucătorul preia rolul unei vânători de recompense, care aterizează forțat pe acea lume izolată și încearcă să descopere ce s-a întâmplat, pentru a avea o șansă să scape.

Druckmann descrie jocul ca fiind diferit de orice au realizat anterior. Spre deosebire de titlurile precedente Naughty Dog, unde jucătorul are adesea un companion, aici ești complet singur, pierdut într-o lume necunoscută, în care fiecare pas ridică noi întrebări. Este un SF cu mize filosofice.

„Vreau ca jucătorul să se simtă pierdut și confuz, exact ca personajul”, spune Druckmann. „Asta este o poveste despre ce înseamnă să ai credință – în ceilalți, în tine însuți, în ceva mai mare.”

Și Tati Gabrielle abordează tema credinței într-un mod larg. „Când spui credință, nu e vorba doar de religie. Poate fi despre speranță, despre ceea ce te motivează să te ridici dimineața din pat”, a declarat ea. Această abordare umanistă a temei ar putea duce jocul în teritorii narative profund originale și emoționante.

Când apare jocul și la ce să te aștepți

Deși Intergalactic: The Heretic Prophet nu are încă o dată de lansare oficială, se știe că este în dezvoltare de peste patru ani. Anunțul a fost făcut în cadrul The Game Awards 2024, iar primul teaser a fost descris de Druckmann ca fiind „doar vârful aisbergului”.

În culisele studioului Naughty Dog, jocul este deja jucabil, iar echipa este extrem de entuziasmată. „Îl jucăm deja la birou și este incredibil”, a spus Druckmann, care abia așteaptă să dezvăluie gameplay-ul publicului larg.

Alături de Tati Gabrielle, distribuția jocului include și Kumail Nanjiani (Marvel’s Eternals), care interpretează un personaj numit Colin Graves. Această combinație între actorie de top, teme curajoase și gameplay imersiv ar putea transforma Intergalactic în următorul mare pariu câștigător al celor de la Naughty Dog.

Până la lansare, poți urmări noutățile din gaming, să descoperi mai multe despre The Last of Us și să vezi cum evoluează această poveste cu potențial exploziv. Un lucru e clar: Neil Druckmann nu fuge de controverse. Le transformă în artă.