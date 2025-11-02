Musk promite o nouă Tesla Roadster până la final de 2025 și lasă loc ideii… că ar putea zbura

Elon Musk spune că mult-așteptatul Roadster revine în lumina reflectoarelor cu un demo „de neuitat” înainte de sfârșitul lui 2025. Declarațiile au venit într-o discuție la podcastul „The Joe Rogan Experience”, unde CEO-ul Tesla a sugerat că prototipul ar putea face lucruri „mai nebune decât toate mașinile lui James Bond la un loc” și a glumit întrebând dacă „este măcar o mașină”, alimentând speculațiile că ar putea… zbura. Totul pe fondul unei istorii de promisiuni amânate și al unor rezultate financiare recente mai slabe pentru Tesla.

Între promisiune și spectacol: „un demo de neuitat”

Musk afirmă că Tesla este „aproape” de demonstrarea prototipului, insistând că evenimentul va fi memorabil, „indiferent dacă în bine sau în rău”. Întrebat direct dacă Roadsterul va zbura, Elon Musk a evitat un răspuns clar, făcând trimitere la celebra frază a lui Peter Thiel despre „mașinile zburătoare” care ne-au lipsit din viitor, noteaza cei de la Mashable. În februarie 2024, el a mai spus că țintește livrarea modelului în 2025 și a sugerat o accelerație 0–60 mph sub o secundă — o performanță ce ar presupune tehnologii radicale de propulsie și aderență, dincolo de ce există pe mașinile de serie.

Planurile despre Roadster datează din 2017, cu termene de producție mutate succesiv din 2020 spre 2021, apoi 2022 și 2023. Acum, fereastra de timp pentru un demo se mută „în următoarele luni”, cu promisiunea că publicul va vedea ceva cu adevărat ieșit din comun. În replică la valul de scepticism, Musk a admis că tehnologia „e nebunească” și că „trebuie să ne asigurăm că funcționează” înainte de prezentare.

Contextul: răbdarea fanilor și realitatea din culise

Așteptarea întinsă pe ani a născut frustrare inclusiv printre numele mari din tehnologie: Sam Altman a scris pe X că a încercat să își anuleze în 2025 precomanda făcută în 2018, după „7,5 ani de așteptare”. Episodul ilustrează presiunea asupra Tesla de a livra, în timp ce compania se confruntă cu o scădere de profit trimestrial de circa 37% și cu alte proiecte complicate (de la robotaxi până la extinderea capacităților AI auto), care concurează pentru resurse.

Pe de altă parte, un Roadster capabil de accelerări sub o secundă și „trucuri” de tip rachetă ar reprezenta o demonstrație de forță tehnologică și un instrument de marketing puternic. Rămâne însă întrebarea ce anume va ajunge în producție și în ce formă. Musk însuși a nuanțat ștacheta, spunând că „nu poate face dezvăluirea înainte de dezvăluire”, dar a repetat că are „șanse” să fie „cel mai memorabil produs prezentat vreodată”.

Ce urmează: între hype și fezabilitate

Dacă Roadsterul va „zbura” sau nu, va depinde de traducerea în practică a unor tehnologii experimentale — fie propulsoare cu gaze reci inspirate din aerospațial, fie soluții aerodinamice și de suspensie active, toate cu provocări majore de siguranță și reglementare. În lipsa detaliilor tehnice, a omologărilor și a unui calendar ferm de producție, rămâne cert doar pariul pe spectacol. Pentru fani, următoarele luni pot aduce, în fine, „demo-ul de neuitat”. Pentru sceptici, ele vor confirma dacă promisiunea Roadster 2025 este salt tehnologic sau încă un capitol din saga amânărilor.