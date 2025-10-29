Testul de anduranță de 100.000 km cu Tesla Model Y: concluziile ADAC despre fiabilitate, costuri și problemele întâlnite

Asociația germană ADAC, una dintre cele mai respectate organizații auto din Europa, a încheiat un amplu test de anduranță de 100.000 de kilometri cu un Tesla Model Y, produs în Germania. Rezultatele oferă o imagine realistă asupra performanțelor, costurilor și durabilității unuia dintre cele mai populare SUV-uri electrice din lume.

Vehiculul testat, fabricat în toamna anului 2022, a fost utilizat timp de trei ani atât pentru deplasări zilnice, cât și pentru călătorii lungi pe autostrăzile germane. În final, Model Y a impresionat prin fiabilitate și costuri reduse de întreținere, dar a ridicat și câteva semne de întrebare legate de calitatea finisajelor și de comportamentul sistemelor de asistență la condus.

Tesla Model Y testat de ADAC a parcurs primii 30.000 km într-un regim mai lejer, fiind folosit de inginerii organizației pentru deplasări de serviciu. Ulterior, între mai 2024 și vara lui 2025, mașina a intrat într-un program intens de testare, acumulând alți 70.000 km în doar 14 luni – o medie zilnică de 165 km, adesea cu porțiuni lungi de autostradă la viteze de 200 km/h și chiar mai mult.

Aceste condiții solicitante nu au afectat semnificativ performanța generală. Potrivit ADAC, consumul mediu a fost de 21,2 kWh/100 km, o valoare foarte bună pentru un SUV electric de peste 2 tone condus adesea la viteză mare.

În ciuda utilizării intense, bateria și sistemul de propulsie s-au dovedit robuste. După 100.000 km, capacitatea bateriei a rămas la 91–92% din valoarea inițială, ceea ce indică o degradare moderată, în linie cu așteptările. Singura schimbare notabilă a fost reducerea vitezei maxime de încărcare – de la 257 kW la puțin peste 200 kW. În termeni practici, autonomia recuperată într-o încărcare rapidă de 30 de minute a scăzut de la 295 km la 256 km, adică o pierdere de aproximativ 13%.

Inginerii ADAC au apreciat capacitatea Model Y de a susține viteze mari pe perioade îndelungate, un punct forte rar întâlnit la alte mașini electrice. De asemenea, au remarcat integrarea excelentă a rețelei de încărcare Tesla Supercharger în sistemul de navigație – o funcție care elimină stresul planificării și face călătoriile lungi mai simple chiar și pentru șoferii fără experiență în electromobilitate.

Reparații și mentenanță: costuri surprinzător de mici și câteva probleme minore

În cei trei ani de exploatare, Tesla Model Y testată de ADAC a avut o serie de incidente și defecțiuni minore, dar niciuna care să impună reparații costisitoare.

La 43.000 km, mașina a fost avariată ușor într-un accident în care șoferul Tesla nu a fost vinovat. Reparațiile (la aripa dreaptă și bara față) au fost acoperite integral de asigurare, însă durata lucrării a fost neobișnuit de lungă – șase săptămâni, din cauza timpilor mari de așteptare pentru piese.

Printre alte probleme notate de ADAC:

la doar 246 km , s-a crăpat geamul ușii șoferului;

, s-a crăpat geamul ușii șoferului; la 5.860 km și apoi la 63.000 km , s-a spart parbrizul, necesitând înlocuiri complete;

și apoi la , s-a spart parbrizul, necesitând înlocuiri complete; la 90.000 km , un nou impact minor cu o pietricică a dus la o reparație punctuală, fără înlocuire;

, un nou impact minor cu o pietricică a dus la o reparație punctuală, fără înlocuire; la 55.580 km , ambele carduri de acces au cedat și au fost înlocuite;

, ambele carduri de acces au cedat și au fost înlocuite; la 99.000 km, un senzor de presiune în anvelope s-a defectat, costul reparației fiind de 100 de euro.

Prima inspecție de mentenanță a fost efectuată abia la 92.527 km, constând în schimbarea filtrelor de polen, a ștergătoarelor și verificarea lichidului de frână. Costul total: 323 de euro.

În plus, la 78.293 km, Tesla a trecut printr-o verificare de garanție (102 euro), în urma căreia au fost înlocuite fuzetele spate și brațele de suspensie față.

Per total, costurile totale de întreținere și reparații pentru întreaga perioadă de test au fost sub 600 de euro, o valoare foarte mică comparativ cu un SUV pe benzină sau motorină cu kilometraj similar.

Probleme cu sistemele digitale și Autopilotul: performanță excelentă, dar cu prețul confortului

Dacă la capitolul fiabilitate mecanică Tesla Model Y a obținut note excelente, interfața digitală și sistemele de asistență au stârnit controverse printre inginerii ADAC.

Unul dintre principalele reproșuri a fost lipsa aproape totală a comenzilor fizice. Majoritatea funcțiilor – de la reglajul oglinzilor până la ventilație – sunt accesibile doar prin ecranul central. Această abordare, deși minimalistă, a fost considerată nepractică și consumatoare de atenție în timpul condusului.

Sistemele de asistență, în special Autopilotul și cruise controlul adaptiv, au fost descrise drept „imperfecte” și „uneori chiar periculoase”. Testele au relevat situații în care mașina frâna brusc fără motiv, iar manevrele de schimbare a benzii erau „timide și lente”, punând șoferul în situații neconfortabile pe autostrăzile aglomerate.

Deși actualizările de software au îmbunătățit comportamentul, unele probleme persistă. În decembrie 2023, Tesla a introdus un nou sistem de monitorizare a atenției șoferului, care avertizează imediat dacă privirea este îndepărtată de pe drum. După cinci avertismente, funcția Autopilot este dezactivată timp de o săptămână, o măsură considerată excesivă de către testeri.

Totuși, ADAC recunoaște că actualizările software frecvente rămân un avantaj al ecosistemului Tesla – fiecare patch poate aduce îmbunătățiri reale fără vizite la service.

Concluzii: fiabilitate excelentă, experiență digitală discutabilă

După 100.000 km parcurși, bilanțul este clar: Tesla Model Y s-a dovedit o mașină extrem de fiabilă, cu costuri minime de întreținere și performanțe stabile chiar și în condiții de utilizare intensă.

Cu toate acestea, experiența digitală complexă, bazată pe ecrane și asistenți electronici imperfecți, poate deveni frustrantă în trafic real. Inginerii ADAC recomandă Tesla pentru eficiență, autonomie și întreținere simplă, dar atrag atenția că „tehnologia încă nu a înlocuit complet instinctul șoferului”.

Chiar și cu mici minusuri, testul confirmă reputația Model Y drept unul dintre cele mai echilibrate vehicule electrice din lume, capabil să îmbine performanța, autonomia și durabilitatea într-un pachet care rezistă cu succes testului timpului și al drumului.