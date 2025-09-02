Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 11:41
de Vieriu Ionut

Mulţi români merg în Albania pentru plaje, însă peisajele montane şi satele din vârf de munte te cuceresc imediat. Imaginile publicate de turişti

Vacanțe și turism
Mulţi români merg în Albania pentru plaje, însă peisajele montane şi satele din vârf de munte te cuceresc imediat. Imaginile publicate de turişti
Munții Albaniei cuceresc turiștii români: peisaje spectaculoase și sate pitorești ascunse printre creste

Albania a devenit în ultimii ani o destinație preferată pentru turiștii români, mai ales datorită plajelor sale cu ape turcoaz și prețurilor mai accesibile decât în alte locuri din Balcani. Totuși, dincolo de litoralul Adriaticii și al Mării Ionice, țara ascunde un adevărat paradis montan, cu peisaje care impresionează orice vizitator și sate tradiționale care par desprinse din povești. Imaginile publicate de turiști arată că munții Albaniei rivalizează cu destinații consacrate din Europa, cucerind rapid inimile celor care caută experiențe autentice și liniște departe de aglomerația stațiunilor.

Munții albaștri și priveliști care taie răsuflarea

Cunoscuți și sub numele de „Alpii albanezi”, Munții Prokletije (sau „Muntele Blestemat”) se ridică spectaculos în nordul țării, la granița cu Muntenegru și Kosovo. Aici, vârfurile abrupte, stâncile golașe și văile adânci creează un peisaj sălbatic și fascinant. Zone precum Valbona și Theth sunt considerate adevărate comori naturale, atrăgând pasionați de drumeții și fotografie din întreaga lume.

Pe lângă Munții Prokletije, merită menționați și Munții Tomorr, numiți adesea „muntele sfânt al Albaniei”, unde localnicii păstrează tradiții vechi, iar priveliștile de pe crestele înalte oferă panorame spectaculoase asupra întregii regiuni.

Sate montane tradiționale care cuceresc turiștii

Imaginile publicate de turiști scot în evidență farmecul unic al satelor montane albaneze. Theth este unul dintre cele mai cunoscute, un loc unde casele din piatră, biserica veche și natura neatinsă se îmbină perfect. Drumul până acolo poate fi dificil, dar odată ajuns, călătorul descoperă un loc autentic, unde timpul pare că s-a oprit.

Valbona, un alt sat de poveste, este poarta de intrare către Parcul Național cu același nume. Aici, pensiunile tradiționale îi primesc pe turiști cu mâncare locală și ospitalitate, iar traseele montane duc spre cascade, păduri dese și priveliști care lasă amintiri de neuitat.

Vezi Galerie 10 Imagini

Atracții montane care merită vizitate în Albania

Turiștii care ajung în zonele montane ale Albaniei descoperă o mulțime de atracții naturale și culturale:

  • Parcul Național Theth – renumit pentru Cascada Grunas și canionul său spectaculos.
  • Parcul Național Valbona – locul preferat pentru drumeții montane, cu trasee ce traversează păduri, lacuri și vârfuri înalte.
  • Munții Llogara – aflați în sud, oferă priveliști uimitoare asupra Mării Ionice și fac legătura între plajele albaneze și zonele montane.
  • Muntele Dajti – situat aproape de capitala Tirana, este accesibil și prin telecabină, fiind o destinație ideală pentru o excursie de o zi.
  • Munții Tomorr – loc sacru pentru albanezi, unde tradițiile religioase și peisajele montane se îmbină armonios.

Deși Albania este cunoscută în principal pentru litoral, turiștii descoperă tot mai mult frumusețea și autenticitatea zonelor montane. Munții impunători, satele pitorești și atracțiile naturale fac din Albania o destinație completă, unde poți combina relaxarea la plajă cu aventurile montane. Imaginile postate de cei care au ajuns acolo arată clar: munții albanezi sunt la fel de fermecători ca și plajele care au făcut țara celebră.

