Cât au plătit doi români pe două şezlonguri în Albania, în august 2025? Au rămas cu un gust amar, se aşteptau la preţuri mici: „Doar trei ore”

Mulți români care aleg să-și petreacă vacanțele pe litoralul Albaniei se așteaptă la prețuri mai accesibile pentru plaje și șezlonguri, însă realitatea le poate lăsa un gust amar. Recent, internauții au discutat aprins pe grupul de Facebook ”Forum Albania” despre cât au plătit pentru două șezlonguri în diferite zone, evidențiind discrepanțele mari de preț și opțiunile variate disponibile turiștilor.

Experiența în Ksamil: șezlonguri scumpe pentru doar câteva ore

Un turist aflat în vacanță în Ksamil a căutat sfaturi pentru a găsi plaje mai accesibile, exprimându-și surpriza și nemulțumirea față de tarifele ridicate pentru perioade scurte de timp. În contrast, un alt utilizator a făcut referire la stațiunea Durres, unde prețurile sunt considerabil mai mici, evidențiind diferențele dintre stațiuni.

”Bună seara, ne aflăm în Ksamil, recomandări de plaje unde sunt șezlongurile mai ieftine sau zona pentru rogojină? Noi stăm doar în prima parte a zilei la plajă și ni se pare destul de mult 40€ pentru 2 șezlonguri pentru 3 ore. Mulțumesc anticipat!”, a scris internautul.

În comparație, altcineva a menționat: ”În Durres 2 șezlonguri sunt 7 euro toată ziua!”, subliniind diferențele mari de costuri între stațiuni.

Alternative pentru turiști: plaje publice și opțiuni mai ieftine

Internauții au împărtășit mai multe recomandări pentru cei care doresc să plătească mai puțin.

”Neața bună, mergeți la Plaja Paradise Beach. Eu nu am vrut fițe, am avut umbrelă de acasă și cearceaf și, apropo, cum priviți marea, în partea stângă sunt două rânduri de șezlonguri. Cele din rândul doi costă 20 euro, iar cele din fața 30 euro pentru două șezlonguri. Apropo, este plajă publică și există și parcare 100 leke pe oră. Eu am stat pe jos că eram aproape și la cearceaf și nu am murit, sunt încă viu. Vacanță plăcută!”, a scris un turist.

Alte exemple includ Lori Beach, unde două șezlonguri plus umbrelă costă 15 euro pe ponton și 20 euro pe plajă, cu parcare gratuită, sau Puerto Rico Beach, unde 10 euro acoperă două șezlonguri.

Albania versus alte destinații: prețuri care surprind turiștii

Pentru turiștii care caută prețuri mici, Albania poate părea scumpă în anumite stațiuni. Un utilizator a precizat: ”Dacă vreți prețuri mici la șezlonguri, mergeți în Spania: zona Benidorm, la sud de Valencia: 6 euro perechea de șezlonguri și umbrelă! Albania, Ksamil și Sarande: 20-50 euro perechea!”

Această discuție reflectă realitatea din stațiunile albaneze, unde opțiunile sunt variate, dar prețurile pot fi mai mari decât se așteaptă turiștii care stau doar câteva ore la plajă.

Concluzia rămâne clară: turiștii trebuie să fie atenți la tarifele afișate și să caute alternative mai economice, fie că optează pentru șezlonguri în rândul doi, pentru plaje publice sau pentru propriul echipament de acasă. Astfel, vacanța poate rămâne plăcută, fără surprize neplăcute la buget.

