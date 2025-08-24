Ultima ora
Nu doar plajele exotice atrag turiştii în Albania, ci şi prețurile mici. Românii spun cât costă să mănânci la restaurante: „30 de euro doi adulţi şi doi copii"

Vacanțe și turism
Nu doar plajele exotice atrag turiştii în Albania, ci şi prețurile mici. Românii spun cât costă să mănânci la restaurante:
Românii dezvăluie cât costă o masă în Albania

Tot mai mulți români aleg Albania drept destinație de vacanță, iar motivele nu țin doar de plajele spectaculoase de la Marea Adriatică. Un alt avantaj important este reprezentat de prețurile accesibile la cazare și mâncare. Cei care au testat restaurantele din Durres, una dintre cele mai populare stațiuni, au povestit cât au cheltuit pentru o cină în familie și cât de variate sunt ofertele pentru turiști.

Restaurante pentru toate gusturile și toate bugetele

Românii care au mers la restaurantele din Durres spun că oferta este una extrem de diversificată. Se găsesc atât meniuri tradiționale albaneze, cât și preparate din pește și fructe de mare, dar și pizza sau fast-food, pentru cei care preferă mâncăruri mai simple. În funcție de local și de tipul de meniu ales, prețurile diferă semnificativ, însă mulți turiști afirmă că raportul calitate-preț este unul avantajos.

Un utilizator al unui forum dedicat Albaniei a explicat că există opțiuni pentru toate buzunarele:

„Preţuri pentru toate buzunarele! Variante de tot felul, meniuri tradiționale, pește și fructe de mare, pizza, fast-food!”.

Cât costă o masă simplă pentru turiști

Potrivit celor care au testat deja restaurantele din zonă, o masă tip fast-food începe de la aproximativ 350 de leke, adică în jur de 3,5 euro. Pentru un platou de grătar sau un meniu pe bază de pește, prețurile pot ajunge la 1000 de leke, echivalentul a circa 10 euro.

Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, o masă obișnuită, cu preparate variate, se ridică în jurul sumei de 3000 de leke, adică aproximativ 30 de euro.

„30 de euro doi adulți și doi copii”, a explicat un român care a făcut nota de plată la un restaurant din Durres.

Experiențele la restaurante de lux

Pentru cei care preferă restaurantele de lux, cu preparate mai sofisticate și servicii premium, costurile sunt semnificativ mai mari. Astfel, aceeași familie cu doi adulți și doi copii a ajuns să plătească în jur de 90 de euro pentru o masă la un local de top din Durres.

Chiar dacă diferențele de preț sunt evidente, turiștii spun că experiența merită, deoarece restaurantele de pe litoralul albanez se remarcă atât prin diversitatea meniurilor, cât și prin calitatea mâncării.

Albania, destinație în plină ascensiune

Pe lângă tarifele convenabile la mâncare, Albania atrage românii și prin plajele curate, apa limpede și atmosfera relaxată de pe litoral. Cu prețuri care variază de la câțiva euro pentru o cină simplă până la zeci de euro la restaurante de lux, turiștii au libertatea de a-și organiza vacanța în funcție de buget și preferințe.

Astfel, pentru mulți români, Albania a devenit o alternativă atractivă la destinațiile consacrate din Grecia sau Turcia, oferind combinația perfectă între prețuri accesibile și peisaje spectaculoase.

