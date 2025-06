Mortal Kombat Legacy Kollection, o colecție care ar putea seta noi standarde în lumea jocurilor de lupte

Păstrarea și redarea jocurilor de lupte clasice pe hardware modern este o provocare uriașă. Indiferent cât de influent sau de îndrăgit a fost un titlu, mulți dintre acești clasici rămân prizonieri ai consolelor vechi sau ai portărilor nereușite.

Dacă vrei să joci Tekken mai vechi de versiunea 6, ai nevoie de o consolă veche. Street Fighter III: 3rd Strike încă mai stă blocat pe Xbox 360 sau PS3. Multe alte titluri de referință fie sunt greu accesibile, fie nici măcar nu mai sunt disponibile legal, scrie IGN.

Mortal Kombat Legacy Kollection vine în forță

În acest context, Digital Eclipse intră în scenă cu „Mortal Kombat Legacy Kollection”, o colecție ce adună cele mai importante jocuri Mortal Kombat din vremurile de aur ale seriei.

Studioul are deja o vastă experiență în restaurarea și conservarea jocurilor clasice, cu proiecte precum „Tetris Forever”, „Atari 50: The Anniversary Collection” și „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection”. Această expertiză dă speranțe că Legacy Kollection va fi realizată cu respect pentru detalii și calitate.

Pachetul include toate titlurile clasice esențiale: Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3 și Mortal Kombat 4, atât în variante arcade, cât și versiunile lor pentru console și handheld-uri.

Astfel, dacă preferi atmosfera originală a arcade-ului sau ai nostalgii după versiunile SNES sau Genesis, toate sunt aici. Și pentru colecționarii curioși, colecția aduce chiar și ediții mai rare și „ciudate” precum versiunea Game Boy Advance a Mortal Kombat: Deadly Alliance sau jocurile pe Game Boy și Game Gear.

Foarte important: introducerea multiplayer-ului online cu rollback netcode

Un alt element-cheie este introducerea multiplayer-ului online cu rollback netcode, tehnologie de top în domeniul luptei online, ce promite o experiență fluidă chiar și pentru jocurile care inițial nu aveau funcționalitate online.

Aceasta este o premieră pentru majoritatea titlurilor din colecție și reprezintă un efort tehnic considerabil pentru Digital Eclipse.

Pentru fanii nostalgici și curioși, colecția aduce și o serie de materiale de arhivă: interviuri cu legendele Mortal Kombat, cum ar fi Ed Boon și John Tobias, materiale video cu actorii care au contribuit la jocuri, dar și benzi desenate originale, toate oferind o perspectivă completă asupra universului Mortal Kombat.

În final, „Mortal Kombat Legacy Kollection” nu este doar un simplu pachet de jocuri, ci o adevărată celebrare a unei serii iconice, care aduce la viață trecutul și îl face accesibil atât fanilor vechi, cât și noilor generații.

Pentru cei care au crescut în sălile de arcade sau care vor să redescopere începuturile unuia dintre cele mai influente jocuri de lupte, colecția se anunță o referință esențială.