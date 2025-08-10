Momentul în care avionul pilotat de Vlad Zgărdău se prăbușește în curtea fabricii de vagoane din Arad, surprins de camere. Focul a izbucnit imediat

Un zbor de agrement deasupra Aradului s-a transformat într-o tragedie sâmbătă, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fostei fabrici Astra Rail Industries. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale fabricii sunt de o intensitate șocantă, arătând impactul violent și izbucnirea imediată a unui incendiu. Accidentul a provocat moartea a două persoane și a declanșat o anchetă amplă, menită să elucideze cauzele prăbușirii avionului, care a avut loc la doar câțiva kilometri de destinația sa.

Un impact violent, urmat de un nor de fum

Tragedia a fost înregistrată la ora 11:31 și 40 de secunde. Pe imagini se poate observa cum avionul, un aparat de mici dimensiuni, s-a prăbușit direct pe beton, lângă zidul unei hale din incinta fabricii. Momentul impactului a fost devastator, iar aparatul a fost cuprins instantaneu de flăcări. Un nor dens de fum negru s-a ridicat imediat în aer, semnalând gravitatea evenimentului.

Puteți vedea imaginile cu impactul AICI.

La scurt timp după prăbușire, agenții de pază ai fabricii și echipa privată de pompieri au intervenit, însă amploarea incendiului a fost de la început una majoră. Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a fost sesizată și a trimis o echipă specială pentru a investiga accidentul aviatic, o procedură standard în astfel de situații.

Identitățile victimelor și misterul din jurul zborului

Anchetatorii au stabilit că avionul ultraușor a decolat de pe Aerodromul Șiria și trebuia să aterizeze pe pista Aeroportului Arad. Din motive încă necunoscute, aparatul s-a prăbușit cu doar câțiva kilometri înainte de a-și atinge destinația. În urma accidentului, două persoane au decedat.

Conform surselor din anchetă, pilotul era un profesionist în vârstă de 47 de ani, originar din București, care în trecut a lucrat pentru cel puțin trei companii aeriene de linie. Acesta a luat la un zbor de agrement un tânăr de 18 ani din Arad. O neînțelegere a avut loc inițial la identificarea victimelor.

Echipele de prim-ajutor au încercat să identifice persoanele decedate pe baza abonamentelor telefoanelor pe care le aveau asupra lor. Deoarece rănile suferite nu permiteau o evaluare vizuală a vârstei, s-a crezut inițial că a doua victimă are 45 de ani, din cauza faptului că tânărul de 18 ani avea asupra sa telefonul tatălui său.

Misiunea anchetatorilor: de ce s-a prăbușit avionul?

Momentan, principala întrebare care stă pe buzele tuturor este motivul pentru care avionul s-a prăbușit. Anchetatorii AIAS vor analiza minuțios toate dovezile, inclusiv cutia neagră, dacă va fi găsită, și înregistrările de la turnul de control. Se vor verifica starea tehnică a avionului, condițiile meteo la momentul zborului și experiența pilotului pe acest tip de aparat.

Tragedia de la Arad atrage atenția asupra riscurilor inerente zborurilor de agrement cu avioane de mici dimensiuni. Chiar dacă sunt pilotate de profesioniști cu experiență, defecțiunile tehnice sau alți factori imprevizibili pot duce la consecințe fatale. Odată ce investigația se va finaliza, autoritățile vor oferi un răspuns detaliat, pentru a preveni pe viitor astfel de accidente.