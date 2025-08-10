Tatăl tânărului de 18 ani mort în accidentul aviatic din Arad, primele declaraţii. Vlad îşi dorea o carieră în aviaţie. Obiectele găsite de anchetatori la sute de metri de micul avion

Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani"
10 aug. 2025 | 12:33
de Diana Dumitrache

Actualitate
Pilotul și tânărul de 18 ani, înainte de accidentul aviatic din Arad (Sursa foto: Facebook Daniel Popescu)

O tragedie aviatică a avut loc sâmbătă, în curtea fabricii Astra Rail Industries din municipiul Arad, la bordul aeronavei aflandu-se pilotul Vlad Zgărdău, profesionist cu aproape 20 de ani de experiență, și un tânăr de 18 ani, pasionat de aviație.

Accident aviatic la Arad

Vlad Zgărdău, pilot Wizz Air de peste un deceniu și fost pilot la Tarom și Carpatair, se descria drept „Căpitan experimentat, cu un istoric dovedit de activitate în industria companiilor aeriene/aviației. Specializat în mentenanța aeronavelor, aeroporturi, aerospațial, aviație comercială și planificarea zborurilor”.

Pe rețelele de socializare, foști colegi și prieteni au transmis mesaje de adio.

„Vlăduț, prea repede te-ai alăturat Escadrilei din Ceruri. Parcă ieri eram colegi de bancă. Tot ieri am ieșit la simplă. Tot ieri am decis că zborul e cel mai frumos lucru ce ni s-a întâmplat. Și da, comandante de A320! Mi-e și îmi va fi dor de tine! «Piloții nu mor niciodată; ei doar decolează și nu se mai întorc» – Davidovici”, a scris un fost coleg.

Inițial, autoritățile au anunțat că victimele ar fi doi bărbați de 45 și 47 de ani, însă s-a confirmat ulterior că alături de pilot se afla Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani, care avea asupra lui telefonul tatălui său, un om de afaceri din Arad.

Avionul decolase de la aerodromul din Șiria și urma să aterizeze la Arad. Potrivit familiei, zborul era unul de agrement, programat să dureze aproximativ 30 de minute.

Tatăl tânărului, Dan Popescu, a postat un mesaj emoționant

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgărdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față?”

În mesaj, acesta a publicat și o fotografie cu cei doi în cabina avionului, realizată cu câteva minute înainte de tragedie. Vlad Popescu împlinise 18 ani în luna martie, fusese elev al Liceului Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”, era DJ și făcea parte din echipa Bus Party Arad, conform Aradon.ro.

Ancheta privind accidentul este în desfășurare. Obiecte personale au fost găsite la peste 300 de metri de locul prăbușirii, iar printre ipoteze se numără coliziunea cu o pasăre sau o defecțiune în zona cabinei.

Durerea este uriașă pentru familii și apropiați. Părinții tânărului s-au recules la locul tragediei și au așezat acolo ultima fotografie făcută de el înainte de zbor.

