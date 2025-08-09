Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 12:18
de Diana Dumitrache

Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit. Intervenția este în dinamică

Actualitate
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit. Intervenția este în dinamică
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în Arad (Sursa foto: Captura video)

Sâmbătă, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea companiei Astra Vagoane din Arad, provocând moartea a două persoane.

Avion de mici dimensiuni prăbuşit în Arad

„În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad.

Primele care au ajuns la locul accidentului aviatic sunt echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care au confirmat că două persoane au decedat. Este vorba despre doi bărbați, de 45 și 47 de ani. Deocamdată nu se ştie dacă ambele victime se aflau în aparatul de zbor.

Potrivit ISU Arad, incidentul aviatic a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu, în incinta unei societăți comerciale. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. De asemenea, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) a trimis trei echipaje medicale.

Vezi și:
Județul din România unde incendiile de vegetație au crescut cu 85% față de anul trecut. Autoritățile sunt în alertă
Avion prăbușit peste o clădire într-o zonă rezidențială. 6 morți în urma impactului

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România
Recomandări
Summer Well 2025. Momentul care i-a cucerit pe spectatori în prima seară: „Felicitări”. Un detaliu i-a nemulțumit, însă
Summer Well 2025. Momentul care i-a cucerit pe spectatori în prima seară: „Felicitări”. Un detaliu i-a nemulțumit, însă
Cum îți prelungești autorizația de construire în 2025. Lista completă de acte și taxe
Cum îți prelungești autorizația de construire în 2025. Lista completă de acte și taxe
Filmul de pe Netflix care reinventează romantismul matur pe fundalul mediteranean. De ce să te uiți la pelicula romantică
Filmul de pe Netflix care reinventează romantismul matur pe fundalul mediteranean. De ce să te uiți la pelicula romantică
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi cum era?”
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi cum era?”
Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului
Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului
O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă
O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace
A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran
A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran
Revista presei
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul runelor pentru weekendul 9-10 august 2025. Ce mesaj primește fiecare zodie
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Playtech Știri
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei