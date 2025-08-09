Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit. Intervenția este în dinamică

Sâmbătă, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea companiei Astra Vagoane din Arad, provocând moartea a două persoane.

Avion de mici dimensiuni prăbuşit în Arad

„În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad.

Primele care au ajuns la locul accidentului aviatic sunt echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care au confirmat că două persoane au decedat. Este vorba despre doi bărbați, de 45 și 47 de ani. Deocamdată nu se ştie dacă ambele victime se aflau în aparatul de zbor.

Potrivit ISU Arad, incidentul aviatic a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu, în incinta unei societăți comerciale. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. De asemenea, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) a trimis trei echipaje medicale.

