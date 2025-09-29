Vecinii noștri moldoveni — pe care, nu o dată, i-am privit poate cu o ușoară subestimare a forței și ambițiilor lor — au demonstrat prin recentele alegeri parlamentare istorice, care îi apropie și mai mult de Europa, ce înseamnă o lecție de progres și dorință de prosperitate. Iar acum vrem să vă arătăm și un proiect care îi pune pe harta IT a continentului — și, de ce nu, a lumii.

Moldova Innovation Technology Park (MITP), primul parc IT complet virtual din Europa, a intrat în 2025 cu ambiția clară de a depăși pragul de 1 miliard de euro în venituri generate de companiile rezidente. Ținta marchează o creștere estimată de 30% față de 2024 și confirmă statutul sectorului IT ca motor major al economiei Republicii Moldova.

Lansat în 2018 de Guvernul Republicii Moldova, MITP a devenit rapid poarta de acces către o scenă tehnologică emergentă din Europa de Est. Astăzi reunește peste 2.370 de companii din 43 de țări, iar numai în 2024 s-au alăturat 533 de noi rezidenți – cea mai mare creștere anuală de la înființare.

Parcul it virtual care crește accelerat

Administratorul MITP, Marina Bzovîi, explică dinamica ultimilor ani prin mutări strategice determinate de contextul geopolitic regional. Dacă în 2021 existau doar trei companii ucrainene în parc, până în 2024 numărul lor a crescut de peste paisprezece ori, pe fondul relocărilor cauzate de război. În același timp, companiile cu capital românesc aproape s-au dublat în ultimii trei ani, influențate parțial de modificările fiscale recente care afectează sectorul IT din România.

Atractivitatea MITP nu se reduce la proximitatea geografică. Modelul de parc 100% virtual, unic în Europa, permite companiilor să opereze fără prezență fizică, cu birocrație redusă și proceduri simplificate. Aceasta a deschis poarta pentru intrarea unor firme din Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Italia, Ucraina, Franța și multe altele, consolidând o comunitate tehnologică diversă și conectată global.

Efecte vizibile în economie și în exporturile de servicii

Transformarea economică mai largă a Moldovei, de la o economie bazată pe bunuri la una axată pe servicii, este susținută direct de evoluția MITP. În 2025, țara a atins trei repere istorice în exporturile de servicii: 626 milioane USD doar în primul trimestru, 2,8 miliarde USD pe întregul an și o pondere record de 44,5% din totalul exporturilor. Aceste cifre arată trecerea către o structură economică în care serviciile devin vectorul principal de creștere.

Serviciile IT conduc detașat, cu 686 milioane USD, urmate de transport (561 milioane USD) și asistență pentru afaceri (279 milioane USD). Educația și sănătatea intră, la rândul lor, pe o traiectorie ascendentă. Rezultatul net: un excedent comercial de circa 900 milioane USD în servicii, care compensează parțial deficitele pe bunuri și întărește profilul Moldovei ca economie dinamică, bazată pe servicii.

De ce aleg companiile MITP: reguli simple, impozit unic și prezență virtuală

MITP oferă un regim de impozitare simplificat, cu un impozit unic de 7%, alături de bariere birocratice reduse, proceduri de imigrare simplificate (inclusiv program de viză IT) și posibilitatea unei prezențe complet virtuale. Acest pachet a fost gândit pentru a consolida competitivitatea regională și pentru a atrage investiții IT, funcționând ca un „ghișeu unic” pentru stimulente și servicii.

Structura de guvernanță cu mai multe părți interesate și operarea integral virtuală fac din MITP o poveste de succes atipică în Europa. Impactul fiscal este vizibil: în 2024, rezidenții MITP au contribuit cu peste 78 de milioane de euro la bugetul public, de patru ori mai mult decât în 2017, iar circa jumătate din sumă provine de la afaceri apărute după lansarea parcului.

Povești de succes „made in Moldova”

Parcul găzduiește companii care inovează pentru piețe globale direct din Moldova. Parkopedia, fondată de Eugene Tsyrklevich, a crescut dintr-o operațiune mică la un furnizor de soluții inteligente de parcare pentru giganți auto precum BMW, Audi și Toyota – dezvoltare posibilă datorită mediului de sprijin oferit de MITP. Acest tip de scalare arată cum un cadru prietenos cu inovația poate transforma o idee într-un produs folosit în întreaga lume.

Argus AI, co-fondată de neurochirurgul Alexandru Andrușca și expertul în inteligență artificială Vladimir Verbulski, a creat un sistem avansat de realitate virtuală pentru planificarea neurochirurgicală, făcând tehnologia mai accesibilă la nivel global. Exemplele arată că MITP nu este doar un catalizator fiscal, ci și un ecosistem în care ideile cu impact se pot maturiza rapid.

viziunea politică din spatele accelerării digitale

„Modelul economic al Moldovei trece printr-o transformare profundă – de la o economie tradițională, bazată pe bunuri, la una condusă de servicii de înaltă valoare și inovație digitală”, subliniază Doina Nistor, viceprim-ministru, ministrul digitalizării și dezvoltării economice. Creșterea MITP este, în această viziune, expresia unui angajament pentru o economie orientată spre viitor, cu locuri de muncă calificate și investitori globali.

Pe măsură ce transformarea digitală accelerează și reglementarea inteligentă se consolidează, Moldova își întărește profilul de destinație competitivă, bazată pe inovație, în centrul Europei. Creat pentru o perioadă de 20 de ani, parcul a ajuns la peste 2.370 de companii din 43 de țări, confirmând că modelul său poate servi drept referință regională.

concluzie: un reper regional cu ambiție globală

MITP combină un cadru fiscal simplu, o platformă virtuală și o guvernanță orientată spre rezultate, oferind companiilor tehnologie, predictibilitate și acces la piețe. Ținta de 1 miliard de euro în 2025 nu este doar un prag simbolic; este măsura unei schimbări structurale în economie și a unei strategii coerente de digitalizare.

Prin ritmul de creștere, contribuția bugetară și poveștile de succes deja validate pe piețe internaționale, Moldova își consolidează reputația de „outlier” pozitiv în regiune. Lecția este simplă: cu reguli clare, impozitare predictibilă și un parc IT cu adevărat virtual, digitalizarea poate deveni nu doar un slogan, ci o sursă reală de prosperitate.