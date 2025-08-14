Planurile pentru autostrăzile din Moldova, în aer. Constructorul a suspendat lucrările

Planurile de modernizare a infrastructurii rutiere din România se confruntă cu o provocare majoră, care amenință să stopeze avansul rapid al proiectelor vitale pentru dezvoltarea regiunii Moldova. Conectarea acestei zone cu restul țării, prin intermediul autostrăzilor A7 și A8, a devenit o prioritate strategică, însă șantierele au intrat recent într-un blocaj financiar. Situația, cauzată de neachitarea plăților de către Guvern, a dus la suspendarea lucrărilor pe mai multe tronsoane și a generat un val de tensiuni și incertitudini cu privire la viitorul acestor proiecte de anvergură.

Constructorul, forțat să suspende lucrările

Unul dintre cei mai mari constructori de infrastructură din România, responsabil de lucrările la A7 și A8, a anunțat suspendarea lucrărilor pe mai multe șantiere, invocând un blocaj financiar. Această decizie a venit după ce Guvernul nu a achitat facturile emise de companie, iar situația a devenit nesustenabilă. Perioada de pauză pe șantier a fost prelungită cu încă șapte zile, până pe 18 august, ca o măsură de presiune pentru a determina Executivul să acționeze rapid și să deblocheze plățile.

Fără o rectificare bugetară urgentă, continuarea lucrărilor este pusă sub semnul întrebării. Compania de construcții a emis deja facturi de peste 800 de milioane de lei, iar până la finalul lunii, suma ar putea crește cu încă 1,4 miliarde de lei, agravând și mai mult presiunea financiară asupra statului. Această problemă nu este una nouă, având în vedere că și în toamna anului 2024 a fost nevoie de finanțări suplimentare pentru proiectele mari de infrastructură.

Reacția politică și riscurile pe termen lung

Blocajul a stârnit deja reacții puternice în mediul politic. Marius Budăi, un parlamentar PSD, a avertizat că va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului dacă acesta nu va finaliza autostrada A7. Această declarație subliniază importanța politică și economică a proiectului pentru regiunea Moldova și indică o tensiune crescută în rândul partidelor.

Pe lângă riscurile pe termen scurt, legate de nerespectarea termenelor de finalizare, există și un pericol major pe termen mediu și lung. În contextul discuțiilor despre prioritizarea proiectelor, unele investiții ar putea fi tăiate sau amânate. Există chiar și posibilitatea ca anumite tronsoane să fie eliminate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Această perspectivă ar fi devastatoare pentru dezvoltarea infrastructurii Moldovei și ar submina eforturile depuse până acum.

Alternative de finanțare și o criză iminentă

Ca alternativă la finanțarea prin PNRR, proiectele ar putea fi mutate pe Programul Transport. Cu toate acestea, experții avertizează că fondurile disponibile în acest program nu sunt suficiente pentru a acoperi toate contractele deja semnate, inclusiv lucrările viitoare aflate în faza de licitație. Astfel, indiferent de sursa de finanțare, un blocaj rapid și eficient rămâne singura soluție viabilă pentru a debloca situația.

Autostrăzile A7 și A8 sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și socială a Moldovei. Blocajul financiar actual nu afectează doar termenele de finalizare, ci și încrederea în capacitatea statului de a duce la bun sfârșit proiecte de o importanță strategică. O rezolvare rapidă a acestei crize financiare este crucială pentru a asigura continuitatea lucrărilor și pentru a transforma planurile de pe hârtie în realitate.