Alegeri parlamentare Republica Moldova. Zi decisivă pentru viitorul european al ţării. Traian Băsescu şi Maia Sandu, mesaje pentru moldoveni. Update
28 sept. 2025 | 09:46
de Diana Dumitrache

Zi decisivă pentru Republica Moldova (Foto: Profimedia)

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfăşurate duminică, au o importanţă crucială pentru viitorul ţării şi pentru echilibrul geopolitic european. Miza depăşeşte alegerea celor 101 deputaţi, transformând scrutinul într-o confruntare directă între orientarea pro-europeană şi influenţa Moscovei. Votul are loc într-un climat de tensiuni majore, cu suspiciuni de ingerinţe ruseşti, dezinformare şi încercări de destabilizare. Rusia este acuzată că a investit sute de milioane de dolari în campanii de influenţare, folosind propagandă, criptomonede şi reţele de suporteri pentru a sprijini partidele pro-Kremlin.

Zi decisivă pentru Republica Moldova

Update duminică, ora 09:30. Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea.

”Am votat să păstrăm pacea. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”.

Ea a precizat că votul cetăţenilor este cel care trebuie să decidă soarta ţării, argumentând că „Moldova este o ţară cu oameni demni, care nu-şi vând ţara”.

„Să nu permitem hoţilor şi trădătorilor să decidă pentru noi! Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european. Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de ţară. Să meargă cu toţii la vot. Mâine ar putea fi prea târziu”, a fost mesajul Maiei Sandu către cetăţenii Republicii Moldova.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Scrutinul se desfăşoară în 2.274 de secţii de vot, inclusiv peste 300 în străinătate, unde diaspora – estimată la 8% dintre alegători – ar putea juca un rol decisiv, aşa cum s-a întâmplat şi la precedentele alegeri. Lipsa exit-pollurilor face ca primele rezultate relevante să fie aşteptate târziu în noapte, iar deznodământul ar putea depinde de voturile din străinătate.

Pentru UE, aceste alegeri sunt un test al credibilităţii sale şi al capacităţii de a sprijini o transformare democratică reală, în timp ce pentru Rusia ele reprezintă ultima şansă de a frâna procesul de europenizare al Moldovei. Într-o societate vulnerabilă economic şi puternic expusă propagandei, rezultatul scrutinului ar putea decide dacă Moldova va continua parcursul european sau va rămâne prinsă în orbita Moscovei.

Traian Băsescu, mesaj pentru moldoveni

Duminică, 28 septembrie 2025, Republica Moldova îşi alege cei 101 deputaţi ai Parlamentului, într-un scrutin considerat crucial pentru direcţia geopolitică a ţării. Alegerile au o miză mult mai mare decât formarea unei noi majorităţi: ele reprezintă un test pentru democraţia moldovenească, dar şi pentru confruntarea dintre Uniunea Europeană şi ambiţiile imperialiste ale Rusiei, purtată prin metode de război hibrid.

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a transmis un mesaj puternic pe Facebook, exprimându-şi convingerea că această zi va marca o victorie a forţelor pro-europene împotriva Kremlinului: „Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.

Scrutinul este valabil dacă la urne se prezintă cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi, adică peste un milion de cetăţeni. Participarea diasporei rămâne decisivă, iar implicarea moldovenilor din străinătate impresionează. Ministerul de Externe a relatat cazul Anei, o moldoveancă stabilită în China, care a parcurs 1.400 km alături de cei doi copii pentru a vota la Beijing.

„Exemplul Anei este o adevărată lecţie de implicare civică şi dragoste faţă de ţară. Ea arată că, indiferent cât de departe suntem, votul rămâne puntea care ne leagă de acasă. Le mulţumim tuturor celor care, asemenea Anei, depăşesc distanţele pentru a participa la procesul democratic. Fiecare vot contează, iar fiecare gest de responsabilitate inspiră!”, a anunţat Ministerul de Externe de la Chişinău.

Acest exemplu de civism arată dorinţa puternică a moldovenilor de a contribui la viitorul ţării lor, indiferent de distanţe. Ziua de 28 septembrie ar putea intra în istorie drept momentul în care Moldova şi-a afirmat cu fermitate direcţia europeană.

