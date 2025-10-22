Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 08:56
de Andrei Simion

Modelul nou de la Dacia care bate Tesla, BMW, Mercedes și sau toate chinezăriile. Cu ce se remarcă Dacia Hipster pe piață
Dacia Hipster, cea mai bizară, dar simpatică mașină / Foto: Dacia

Dacia a prezentat unul dintre cele mai îndrăznețe și inteligente concepte ale sale, Hipster, un vehicul electric compact care promite să readucă esența mașinii accesibile și practice.

Cu o lungime de sub 3 metri și un design inspirat din stilul japonez Kei, Dacia Hipster propune o viziune minimalistă asupra mobilității urbane, concentrându-se exclusiv pe funcționalitate, eficiență și costuri reduse.

Dacia Hipster, o mașină mică, dar cu idei mărețe

Hipster este conceput ca o soluție urbană simplificată, menită să reducă dimensiunile, greutatea și complexitatea vehiculelor electrice moderne.

Cu o greutate de doar 800 kg și o autonomie estimată la 200 km, conceptul nu își propune să concureze cu modelele premium, ci să ofere o alternativă realistă pentru naveta zilnică și drumurile scurte.

Designul cubic și proporțiile compacte nu sunt întâmplătoare, ele reflectă ambiția echipei conduse de Romain Gauvin, șeful departamentului de design avansat Dacia, de a crea „o mașină a poporului” cu o identitate ușor recognoscibilă.

Cu linii clare și o siluetă robustă, Hipster este, potrivit designerilor, „o mașină care poate fi schițată în trei linii”, scrie New Atlas.

dacia hipster

Dacia Hipster / Foto: Dacia

Interior modular și funcționalitate ingenioasă

Cabina Hipster se remarcă prin simplitate și modularitate. Ușile nu au mânere clasice, ci curele textile, iar habitaclul spațios oferă suficient loc pentru patru adulți, grație plafonului înalt și scaunelor cu spătar subțire.

Bordul minimalist include doar un ecran digital pentru informațiile esențiale, restul funcțiilor fiind lăsate la alegerea utilizatorului.

Dacia integrează sistemul său ingenios YouClip, cu 11 puncte de prindere distribuite în interior, unde pot fi atașate diverse accesorii, suporturi pentru telefon, difuzoare wireless, lumini sau ventilatoare. Conceptul încurajează ideea de personalizare și de „bring-your-own-device”, reducând costurile de producție și întreținere.

Portbagajul are o capacitate inițială de 70 de litri, dar prin rabatarea scaunelor din spate spațiul de încărcare ajunge la 500 de litri, o cifră impresionantă pentru un vehicul de dimensiuni atât de reduse.

Design sustenabil și detalii inteligente

Exteriorul Hipsterului este la fel de pragmatic. Blocurile optice LED sunt integrate direct în caroserie, fără lentile personalizate, iar aripile și protecțiile sunt realizate din plastic reciclat. Capota înaltă, liniile drepte și ampatamentul scurt contribuie la un aspect robust și practic, ideal pentru mediul urban.

Cu toate că este încă un concept, Dacia Hipster demonstrează o abordare realistă asupra viitorului mobilității electrice: un vehicul ușor, accesibil și adaptat nevoilor reale ale utilizatorilor.

Faptul că Dacia a construit un prototip funcțional sugerează că ideea ar putea evolua spre un model de serie, dacă producătorul va reuși să păstreze echilibrul între costuri și inovație.

Prin Hipster, Dacia nu propune doar o mașină, ci o filozofie: mobilitatea inteligentă fără compromisuri inutile, într-o formă care ar putea redefini ceea ce înseamnă mașina de oraș a viitorului.

