22 sept. 2025 | 09:47
de Ozana Mazilu

Dacia își propune să depășească un milion de mașini vândute pe an cu o gamă nouă de modele și tehnologii moderne

AUTO
Dacia își propune să depășească un milion de mașini vândute pe an cu o gamă nouă de modele și tehnologii moderne
O strategie de creștere construită pe platforme comune

Dacia trece printr-o etapă de transformare strategică, vizând un prag istoric: un milion de vehicule vândute anual la nivel global. Noile lansări, designul revizuit și orientarea către tehnologii mai eficiente plasează marca românească într-o poziție competitivă pe piața internațională. De la SUV-ul emblematic Duster III până la impunătorul Bigster și inovatorul C-Neo, compania își extinde oferta în segmente superioare, păstrându-și însă reputația de brand accesibil și robust.

Obiectivul ambițios al Dacia este rezultatul unei strategii începute în 2021, sub conducerea lui Denis Le Vot. În mai puțin de cinci ani, acesta a reușit să transforme constructorul român într-un pilon al grupului Renault. Pasul decisiv a fost trecerea întregii game viitoare pe platforma CMF-B a Renault, ceea ce a redus de la patru la o singură bază tehnică, aducând economii importante și facilitând integrarea de tehnologii noi.

Le Vot a pariat și pe electrificarea rațională, menținând în același timp opțiunea GPL, o combinație care a întărit imaginea Dacia de marcă „eco-inteligentă”. Astfel, chiar dacă a preluat proiecte precum Spring și Jogger deja în derulare, el a putut direcționa resursele către lansări de impact, cum ar fi Duster III, model ce marchează trecerea către segmentul C, unde marjele de profit sunt mai mari.

Modele noi pentru un public mai larg

Pentru a atinge vânzări de peste un milion de unități, Dacia mizează pe trei modele esențiale. Primul este Duster III, un SUV cu tradiție, dar acum cu un design mai rafinat, motorizări hibride moderne și echipamente demne de o gamă superioară. Construit pe platforma CMF-B, Duster rămâne simbolul robusteții, dar câștigă la capitolul eficiență și adaptabilitate tehnologică.

Al doilea model este Bigster, cea mai mare mașină din portofoliu, care aduce marca în segmentul C. Cu un spațiu interior generos, opțiuni de propulsie hibride sau pe GPL și un stil îndrăzneț, Bigster răspunde cererii pentru vehicule practice și moderne, menținând totuși prețuri competitive.

În completare, C-Neo, un break cu trăsături de crossover, va oferi un echilibru între spațiu și eficiență, poziționându-se deasupra lui Jogger și lângă Bigster. Acest model vizează în special familiile și clienții care caută versatilitate, aducând un suflu nou în gama Dacia.

Impact asupra pieței și viitorul mărcii

Rezultatele strategiei sunt deja vizibile. Proporția clienților persoane fizice a crescut semnificativ, de la 57% în 2019 la 85% în 2025, semn că Dacia a devenit atractivă nu doar pentru flotele comerciale, ci și pentru cumpărătorii particulari. Reîmprospătarea designului, sub coordonarea lui David Durand, a contribuit la această schimbare, iar noul logo „Dacia Link” transmite un mesaj de modernitate și coerență vizuală.

Prin extinderea gamei, electrificare inteligentă și păstrarea reputației de brand accesibil, Dacia își consolidează poziția pe piețele internaționale. Compania vizează nu doar Europa, ci și piețe emergente unde cererea pentru vehicule fiabile și eficiente este în creștere. Dacă planurile se materializează, pragul de un milion de unități vândute anual nu mai pare o țintă îndepărtată, ci o etapă firească în evoluția unui brand românesc care a devenit un jucător global de prim rang.

