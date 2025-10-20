Dacia face valuri în piață cu noile modele lansate pe final de 2025. Ce trebuie să știi despre Sandero, Logan și Jogger în varianta actualizată

Dacia încheie anul 2025 într-o notă ambițioasă, lansând versiuni actualizate pentru modelele Sandero, Logan și Jogger , cu design modernizat, dotări noi și tehnologii de propulsie inspirate din segmentul SUV. Brandul românesc continuă să fie o prezență puternică pe piața europeană, iar Sandero își păstrează titlul de cea mai vândută mașină din Europa, cu peste 300.000 de unități livrate în 2024.

Noile modele aduc schimbări vizuale consistente, dar și o premieră tehnologică: motorizarea Hybrid 155 , derivată din SUV-urile Duster și Bigster. Cu această mutare, Dacia își propune să păstreze avantajul competitiv într-o piață dominată tot mai mult de hibride accesibile, dar și să demonstreze că simplitatea și eficiența pot merge mână în mână cu performanța.

Design revizuit și detalii inspirate din lumea SUV-urilor

Actualizarea gamei Sandero pentru 2025 aduce un aer proaspăt și o identitate vizuală clar mai matură. Blocurile optice LED au fost redesenate, iar vechea semnătură luminoasă în formă de „Y” a fost înlocuită cu o linie mai subțire, elegantă, vizibilă și pe stopurile fumurii.

În plus, bara de protecție față a primit o formă mai aerodinamică, iar la spate se remarcă noul design curbat al liniei inferioare, care oferă o postură mai solidă pe șosea. Printre detaliile subtile, dar remarcate rapid de pasionați, se numără antena tip „aripioară de rechin” , inspirată de modelele premium, și noile jante din aliaj ușor, disponibile în variante de 15 și 16 inci.

Dacia introduce și două nuanțe noi pentru caroserie – Amber Yellow (galben chihlimbar) și Sandstone (bej nisipiu) – care completează paleta existentă și oferă modelelor o notă distinctivă. În esență, nu se schimbă filosofia de design: totul rămâne practic și robust, dar acum cu o doză clară de rafinament.

Motorizare hibridă și tehnologii din clasa superioară

Cea mai importantă noutate a acestor versiuni 2025 este adoptarea motorizării Hybrid 155 , o combinație între un motor pe benzină de 1,8 litri cu patru cilindri și două motoare electrice, alimentate de o baterie de 1,4 kWh . Puterea totală ajunge la 153 CP (114 kW) și un cuplu de 170 Nm , gestionate printr-o cutie automată fără ambreiaj , o soluție preluată direct din gama Duster și Bigster.

Acest sistem oferă un echilibru rar întâlnit între performanță și eficiență, transformând Sandero, Logan și Jogger în modele urbane prietenoase cu mediul, dar capabile să se descurce fără emoții și pe drumuri lungi. În plus, Dacia continuă să ofere variante ECO-G (GPL) , menținând reputația de constructor care știe să livreze soluții economice fără a compromite performanța.

La interior, versiunea facelift aduce un panou digital de 7 inci cu grafică actualizată și un sistem multimedia cu ecran de 10 inci pentru versiunile superioare, în timp ce variantele de bază păstrează suportul integrat pentru smartphone. Materialele sunt îmbunătățite, iar volanul are o formă nouă, mai ergonomic și cu un feedback mai solid.

De asemenea, gama beneficiază acum de sisteme de asistență la condus conforme cu noile cerințe UE – frânare automată de urgență, recunoașterea semnelor de circulație, menținerea benzii și senzori pentru unghiul mort.

Dacia, mai accesibilă și mai competitivă

Prețurile oficiale pentru noile modele nu au fost încă anunțate, însă surse din industrie afirmă că Dacia își va păstra tradiția de a fi cu câteva mii de euro mai ieftină decât rivalii direcți . Strategia rămâne clară: să ofere cel mai bun raport calitate-preț în segmentul compact.

În contextul în care marii producători europeni se concentrează pe electrificare completă, Dacia își consolidează poziția prin adaptabilitate. Noul trio Sandero–Logan–Jogger confirmă că marca românească știe să evolueze fără să-și piardă identitatea – mașini simple, practice și accesibile, dar tot mai moderne și competitive la nivel tehnic.