Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: „Un haos mai mare nu am văzut de mult timp”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a făcut declaraţii dure după vizita de control la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii au murit în urma infectării cu o bacterie periculoasă. Oficialul a subliniat că situaţia nu are legătură cu lipsa de finanţare sau cu absenţa resurselor medicale, ci cu grave deficienţe administrative.

Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul Sf. Maria din Iaşi

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când eram secretar de stat, cu multe astfel de situaţii”, a declarat ministrul la Antena 3.

Rogobete a precizat că unitatea medicală ieşeană dispune de dotări de ultimă generaţie, comparabile cu cele din cele mai bine pregătite spitale din ţară:

„Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care, în multe spitale din România, nu le-am întâlnit. Am verificat stocurile de consumabile, de dezinfectanţi, de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens”.

Potrivit ministrului, tragedia de la „Sfânta Maria” nu poate fi pusă pe seama subfinanţării:

„De data aceasta nu vorbim nici de un spital subfinanţat, nu discutăm nici de un spital a cărui infrastructură lipseşte. Discutăm despre neaplicarea procedurilor, despre neaplicarea legislaţiei, până la urmă, care există în această situaţie”, a subliniat Rogobete.

Reacţia conducerii spitalului, tardivă şi ineficientă

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a mai explicat că reacţia conducerii spitalului a fost tardivă şi ineficientă:

„S-a intervenit mult prea târziu, probabil că abia atunci când numărul de copii infectaţi a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri. Din punctul meu de vedere, acele măsuri erau insuficiente şi ineficiente”, a adăugat ministrul.

Astfel, în opinia sa, nu lipsa resurselor materiale, ci haosul administrativ şi procedural a stat la baza acestei tragedii care a îndoliat familiile a şase copii.

Zeci de probe din secţia de Anestezie-Terapie Intensiv prelevate

Ministrul Sănătăţii a anunţat că echipa de specialişti trimisă de minister la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a prelevat zeci de probe din secţia de Anestezie-Terapie Intensivă, pentru a verifica acurateţea analizelor efectuate anterior de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi pe probele recoltate din aceeaşi secţie, unde mai mulţi copii au fost infectaţi cu o bacterie.