Mama unuia din copiii care și-au pierdut viața în Spitalul Sf Maria din Iași povestește ce se întâmpla în secția ATI: „Acolo practic se murea”

O tragedie cu ecouri puternice a zguduit sistemul de sănătate din România, focalizându-se pe Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața în Secția de Terapie Intensivă (ATI). Ancheta epidemiologică, demarată de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași, scoate la iveală nu doar un posibil focar de infecții cu o bacterie periculoasă, dar și dezvăluiri cutremurătoare venite direct de la părinții victimelor.

Acuză de nerespectare a măsurilor de siguranță

Oana Ivasciuc, mama fetiței de 12 ani care a decedat vineri, a rupt tăcerea, acuzând, într-o intervenție la Digi24, grave nereguli în interiorul secției, unde se presupunea că ar fi trebuit să fie un mediu steril. Mărturia ei sugerează că măsurile de siguranță erau tratate cu superficialitate de către personalul medical, chiar și în condițiile în care se știa de existența unui focar de infecție.

În declarația sa, Oana Ivasciuc a descris o situație de confuzie și inconsecvență în ceea ce privește echiparea personalului, punând sub semnul întrebării eficiența și rostul măsurilor luate:

„Dacă o asistentă își ia botoșeii înainte de a intra în salon, halatul și după aia iese și vine alta care nu e echipată, nu înțelegeam rostul la acele echipamente. Una da și una nu.”

Femeia a mărturisit că, inițial, a avut încredere totală în standardele de curățenie ale secției, pentru a realiza ulterior o realitate șocantă:

„Credeam că e cea mai sterilă și curată unitate din spital și am realizat că e cea mai infectă.”

Impactul emoțional al tragediei a făcut-o să conchidă cu o frază sfâșietoare despre secția unde copilul ei a murit:

„Acum realizez că acolo practic se murea”.

Serratia Marcescens: Nouă bebeluși infectați

Cazul a scos la iveală dimensiunile focarului, Ministerul Sănătății (MS) precizând că nu mai puțin de nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria numită Serratia Marcescens la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Mama copilei decedate consideră că sursa de infecție ar fi putut fi legată de procedurile medicale:

„În primele trei zile noi am luat bacteria și sincer eu zic că e de la cateter, noi am urcat sus și starea ei deodată s-a prăbușit.”

Femeia a descris succesiunea rapidă a evenimentelor care au dus la decesul fetiței. Suspiciunile privind infecția au apărut imediat ce starea copilei s-a degradat.

„În seara aia când starea ei s-a deteriorat, când ea a făcut febră, au făcut o presupunere, au făcut analiza pentru bacteria aceasta”, a povestit mama, adăugând că „miercuri s-a confirmat că a luat această bacterie”.

Din acel moment, fetița a avut nevoie de terapie intensivă, inclusiv: „transplant de sânge și de trombocite și tot felul de analize și medicamente tot timpul.” Chiar și în ultimele ore, femeia a menționat că, deși starea copilului era bună, personalul a administrat calmante:

„Ea a fost destul de puternică până acum și aseară starea ei era încă bună, dar lor li s-a părut că ea e agitată și i-au dat calmante.”

Reacția Ministerului Sănătății și măsuri tardive

La nivel instituțional, situația a generat o reacție promptă, deși tardivă. Directorul Spitalului „Sfânta Maria”, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice și că s-a luat decizia de a limita internările la ATI încă din 16 septembrie.

Totuși, aceste măsuri și raportările par să fi venit cu o întârziere considerabilă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a intervenit dur, considerând că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice.”

Rogobete a subliniat că primul caz de infecție ar fi fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătății a fost informat „abia astăzi”, la 13 zile de la identificarea primului caz. Conform datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare pentru izolarea infecției în secția de Terapie Intensivă.

Ministrul a avertizat că vor exista consecințe drastice:

„Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie.”

Ancheta epidemiologică a DSP Iași este în plină desfășurare pentru a stabili exact lanțul de evenimente care a dus la acest bilanț tragic.