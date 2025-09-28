Directoarea Spitalului Sf. Maria din Iaşi, reacţie revoltătoare. I s-a cerut demisia după ce şase copii au murit: „Ce anume am greşit?”

Ultima ora
ACTUALITATE
În ultimele zile, Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a devenit centrul unei controverse majore, după ce șase copii și-au pierdut viața în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens. Cazul a stârnit revoltă atât în rândul opiniei publice, cât și la nivelul autorităților, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut în mod explicit demisia conducerii unității medicale.

Managerul spitalului refuză să plece

Cătălina Ionescu, managerul interimar al spitalului, a surprins prin reacția sa, după ce i s-a cerut să își asume responsabilitatea și să părăsească funcția. În loc să demisioneze, aceasta a declarat că instituția pe care o conduce și-a făcut datoria din punct de vedere comportamental.

„În momentul acesta pot să spun că, noi, cel puţin, comportamental, am făcut ceea ce trebuia făcut”, a afirmat managerul, întrebată despre modul în care a gestionat criza. Mai mult, întrebată dacă demiterea solicitată de ministrul Sănătății este justificată, a răspuns: „Este alegerea… şi eu o respect”.

Declarația a fost percepută ca fiind revoltătoare, mai ales în contextul tragediei care a zguduit întreaga comunitate.

Concluziile controlului ministerului

În urma verificărilor efectuate la spital, ministrul Alexandru Rogobete a atras atenția asupra unor nereguli grave. Potrivit acestuia, timp de zece zile, între 15 și 24 septembrie, nu există niciun document oficial care să arate modul în care au fost aplicate protocoalele de prevenire și limitare a infecțiilor asociate actului medical.

„Practic, în perioada 15 septembrie – 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale”, a explicat ministrul.

Acesta a mai subliniat că echipele de control vor rămâne la Iași „cât este nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, atât administrative, cât şi medicale, pentru a putea avea o imagine clară a situaţiei”.

Presiune publică și apeluri la responsabilitate

Moartea celor șase copii a provocat indignare la nivel național, iar presiunea asupra conducerii spitalului a crescut considerabil. Familiile victimelor, dar și numeroși cetățeni cer măsuri concrete, demisii și garanții că astfel de tragedii nu se vor mai repeta.

Pe de altă parte, reacția managerului interimar, care a evitat să își asume greșelile și a insistat că „s-a făcut ceea ce trebuia”, a amplificat nemulțumirea și a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care este gestionat cel mai important spital de pediatrie din Moldova.

În timp ce autoritățile continuă ancheta și verificările, soarta conducerii spitalului rămâne incertă. Ministrul Sănătății a fost ferm în solicitarea sa privind demisia managerului, însă decizia finală va fi luată în perioada următoare, după ce vor fi analizate toate datele.

