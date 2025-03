Mii de români sunt dați afară de la serviciu, din cauza eliminării facilităților fiscale. Fenomenul a acaparat toată țara, unele firme suportă costuri cu 30% în plus pentru un singur salariu

După cum știm deja, începutul acestui an a adus o serie de modificări fiscale menite să aducă mai mulți bani în vistieria statului, cu scopul de a acoperi deficitul bugetar. Printre ele am avut eliminarea facilităților fiscale din diferite industrii, inclusiv din IT. Doar că măsura, în loc să sporească dările, pare să încurajeze concedierile.

Din nefericire, mai multe sectoare de activitate din țara noastră sunt acum sub influența unui fenomen îngrijorător, acela al concedierilor colective , din cauză că firmele nu-și mai permit susținerea unor bugete de salarii atât de mari.

Dacă ne uităm numai la sectorul construcțiilor, observăm o creștere a costurilor cu cca. 35% pentru susținerea unui salariat plătit în condiții legale. Doar că aceeași problemă o regăsim și în IT, dar și în agricultură. Companiile mici și mijlocii se plâng de faptul că nu au încotro, trebuie să apeleze la restructurări de personal, pentru a-și ține afacerile pe picioare.

Aceasta fiind situațuia, companiile preferă să-și micșoreze echipele și să funcționeze în acest sistem de avarie, neavând posibilitatea de a-și crește cheltiuielile.

Dincolo de modificările din plan fiscal ce au dus la eliminarea facilităților fiscale de care se bucurau zeci de mii de companii din toată România și de care beneficiau sute de mii de salariați, mai există o problemă ce poate genera noi pericole pentru piața autohtonă a muncii.

Este vorba despre perioada dificilă și instabilă din punct de vedere economic, pe care o regăsim și pe plan extern. Un exemplu veritabil în acest sens este situația industriei auto. În mai multe state din vestul Europei companiile din industrie au procedat la concedieri semnificative, din cauza dificultăților pe care le întâmpină, a cererii în scădere și, prin urmare, a necesității de a reduce din costurile cu forța de muncă.

Mai există și pericolul AI, pe lângă fiscalitate

Dincolo de măsurile fiscale mai dure, angajații sunt în pericol si din cauza dezvoltarii inteligenței articiale, care pare capabilă să înlocuiască cu brio numeroși profesioniști din varii domenii de activitate.

Ce poți face, ca să rămâi competitiv pe piața muncii în aceste condiții? Ei bine, chiar dacă ți-ai pierdut jobul sau te temi că acest lucru s-ar putea întâmpla curând, fie din cauza fiscalitatii, fie din cauza AI, de mare folos îți va fi pe viitor dezvoltarea unor abilități ce te vor ajuta să găsești joburi ce nu vor fi înlcouite prea curând de inteligența artificială.

Iată câteva sfaturi esențiale pentru a diminua riscurile de a fi concediat, dar și pentru a-ți crește șansele de a găsi noi joburi:

investește în abilități umane și creative – AI poate automatiza multe sarcini, dar gândirea critică, empatia, creativitatea și inteligența emoțională sunt greu de replicat. Joburile din domenii precum psihologia, marketingul creativ, relațiile publice sau leadership-ul vor avea mereu nevoie de oameni.

devino expert în tehnologie, nu rivalul ei – în loc să te temi de AI, învață să-l folosești în avantajul tău. Cunoștințele de bază în AI, automatizări și analiza datelor îți pot oferi un avantaj major în orice domeniu.

găsește oportunități în industriile viitorului – sectoare precum energia verde, sănătatea digitală, cybersecurity și dezvoltarea sustenabilă sunt în plină expansiune și au nevoie de oameni calificați.

fii flexibil și adaptabil – piața muncii se schimbă rapid, iar cei care se pot recalifica ușor vor avea cele mai multe oportunități. Cursurile online, certificările rapide și experiența practică te pot ajuta să faci tranziția spre un domeniu mai sigur.

construiește-ți o rețea profesională solidă – uneori, relațiile potrivite contează mai mult decât diplomele. Rămâi activ pe LinkedIn, participă la evenimente din industrie și nu ezita să cauți mentori.

Prin urmare, nu lăsa viitorul să te ia prin surprindere! AI și noile politici fiscale vor schimba multe joburi, dar oamenii care se adaptează și evoluează vor avea mereu loc pe piață. Învață din aceste lucruri și menține-te competitiv pe piața muncii!