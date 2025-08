Mihai Zmărăndescu, adevărul despre împăcarea cu tatăl său. Cum se înțelege acum cu Cătălin: „Mi-am acceptat statutul de copil”. EXCLUSIV

Timp de șapte ani, Mihai și Cătălin Zmărăndescu nu și-au vorbit. Și-au aruncat unul altuia vorbe grele și puteau jura că nu o să mai stea niciodată la aceeași masă, dar, așa cum spune o vorbă din popor, „sângele apă nu se face”, iar cei doi luptători au demonstrat acest lucru. Au îngropat securea războiului și s-au întors… în ring. Ce spune Mihai despre împăcare și care este lucrul pe care încă nu îl poate face când vine vorba despre tatăl său?

Relația dintre Mihai și Cătălin Zmărăndescu a trecut prin mai multe etape. Luptătorul l-a introdus pe fiul său în lumea sportului și l-a antrenat pentru meciuri, dar, la un moment dat, legătura lor s-a rupt. Tată și fiu fiind, au fost implicați într-un scandal de proporții și și-au aruncat unul altuia vorbe grele, jurând că nu mai au ce discuta unul cu celălalt.

Și așa a și fost, timp de șapte ani. Dar e greu să desparți definitiv un copil de părintele lui. Cătălin Zmărăndescu a început un proces personal de vindecare în urmă cu câțiva ani și, astfel, a decis să lase orgoliul departe.

Așa se face că Mihai și Cătălin Zmărăndescu s-au împăcat, iar în urmă cu o lună, tânărul a făcut publice în mediul online imagini din ring, filmate în timpul unui antrenament pe care l-au avut împreună.

În exclusivitate pentru Playtech, Mihai a dezvăluit că împăcarea a avut loc în urmă cu doi ani, dar nu a simțit nevoia să facă acest lucru public. În prezent, au o relație bună, dar nu se văd foarte des, având în vedere că el locuiește în București, iar tatăl său la Târgoviște.

„Suntem bine. Păi ne-am împăcate vreo doi ani de zile, dar ne-am sunat acum ca să ne vedem. Și m-a dus la el la Târgoviște, să fac antrenament cu el. Vorbim normal, dar nu văd de ce să postez așa des.

Adică, postez ce am filmat într-o zi, dar nici nu am cum să mă duc la el non-stop, că el e în Târgoviște, eu sunt în București. Eu am treaba mea aici, el treaba lui acolo și… Și să mă antrenez cu el e greu, îți dai seama. Să pleci din București seara după muncă, să te duci, te-ntorci la 11 noaptea acasă și… Așa mi-aș fi dorit, dacă era în București, mă antrenam cu el mereu”, ne-a dezvăluit Mihai Zmărăndescu.