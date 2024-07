”Copilul meu s-a panicat!” Mihai Zmărăndescu rupe tăcerea, după ce familia lui a fost atacată cu maceta la o pensiune

Momente de panică pentru familia lui Mihai Zmărăndescu! În urmă cu o zi, sportivul a anunțat că familia sa a fost expusă unui pericol, după ce un bărbat a început să amenințe cu o macetă. Mihai Zmărăndescu a explicat care a fost, de fapt, cauza inițială a incidentului.

Membrii familiei lui Mihai Zmărăndescu a trăit momente complicate când un bărbat i-a amenințat cu o macetă. Sportivul a fost obligat să intervină pentru a calma situația și l-a imobilizat pe individul care era agresiv și a amenințat că îi va masacra pe toți.

Mihai Zmărăndescu își informează frecvent fanii despre evenimentele din viața sa. Este foarte prezent pe rețelele de socializare, unde, recent, a discutat despre incidentul care a perturbat liniștea familiei sale.

Mihai Zmărăndescu a povestit că, în timp ce se aflau la pensiune, o mașină a încercat să acceseze un drum neadecvat. Socrul său a încercat să-l ghideze pe șofer să meargă pe jos până la fântână, deoarece drumul era nepractic. Când șoferul s-a dat jos și a început să se îndrepte spre socrul său, Zmărăndescu a intervenit pentru a calma situația. Între timp, șoferul l-a apucat de mână, iar familia lui, inclusiv un copil mic, a intrat în panică, temându-se că ar putea rămâne traumatizați de incident.

„Eram toți, în familie, la noi la pensiune. Ce s-a întâmplat? O mașină a venit dintr-o dată pe drumul care ducea pe drumul spre pensiunea noastră și a vrut să se ducă undeva la o fântână din zonă. Socrul meu s-a dus jos la domnul respectiv să îi spună foarte frumos că nu se poate plimba pe acel drum pentru că este pădurea defrișată și nu are cum să intre cu mașina acolo. Socrul meu i-a recomandat să se dea jos dacă vrea și să meargă frumos, liniștit, acolo la fântână. În momentul în care omul din autoturism s-a dat jos din autoturism și a fugit spre socrul meu am fugit țintă să aplanez lucurile. În același timp omul respectiv m-a apucat de mână, i-am dat peste mână. În același timp copilul meu s-a panicat, familia mea s-a panicat, erau și multe femei și cel mai important, un copil de 1 an și jumătate care poate să rămână cu traume după experiența aceasta.”, a spus Mihai Zmărăndescu.