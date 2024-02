Cătălin Zmărăndescu s-a împăcat cu fiul său? Avertismentul lui Mihai Zmărăndescu înainte de Survivor All Stars: „Să te ferești de el”

S-a împăcat Cătălin Zmărăndescu cu fiul său? Fostul luptător profesionist de arte marțiale mixte a dezvăluit că tânărul i-a oferit un sfat care acum se dovedește a fi util. Ce i-a spus Mihai Zmărăndescu tatălui său, înainte ca acesta să ajungă la filmările din Republica Dominicană.

Cătălin Zmărăndescu, unul dintre cei mai apreciați sportivi din România, se află în centrul atenției datorită participării sale la reality-show-ul Survivor All Stars 2024. Nu o dată a fost subiectul controverselor telespectatorilor, nu pe fondul activității din emisiune, ci pe fondul relației cu familia.

Fostul luptător profesionist de arte marțiale mixte are o relație sensibilă cu fiul său din prima căsătorie, Mihai Zmărăndescu. Despre cei doi se știa în spațiul public că nu și-au mai vorbit de câțiva ani de zile. Mai mult decât atât, sportivul susținea că nu își va ierta niciodată fiul pentru faptele lui.

Ediția de marți, 20 februarie 2024, de la Survivor All Stars a pus relația lui Cătălin Zmărăndescu cu fiul său într-o nouă lumină. Asta pentru că fostul luptător profesionist de arte marțiale mixte a vorbit despre un sfat pe care l-ar fi primit, înainte de a ajunge în Republica Dominicană, de la băiat.

Înainte să intre în competiție tatăl său, Mihai Zmărăndescu a avut o singură reacție. Tânărul l-a sfătuit pe Cătălin Zmărăndescu să stea departe de Jorge. Sportivul a mărturisit că a luat sfatul fiului său ca atare, așteptând să vadă cum vor decurge lucrurile în emisiunea filmată de Pro TV.

Cătălin Zmărăndescu îi dă acum dreptate fiului său, fiindcă, potrivit declarațiilor făcute în ediția de marți, 20 februarie 2024, de la Survivor All Stars, după plecarea lui Jorge din echipa Faimoșilor au început să iasă la iveală multe „bube” și lucruri ascunse.

„Înainte să intru în competiție, fiul meu, Mihai, mi-a spus: Un singur lucru am să-ți spun, tată, ferește-te de Jorge. Okay, văd despre ce va fi vorba acolo. Cert este că eu nu m-am băgat niciodată în strategii (…). Am zis: Ce va fi, va fi. Dar iată că, după plecarea lui, s-au spart bubele și au ieșit la iveală foarte multe lucruri”, a declarat Cătălin Zmărăndescu.