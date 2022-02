Cătălin Zmărăndescu, scandal de proporții la Survivor 2022: ‘Ești cățelușul prostuț al Laurei Giurcanu’

O nouă seară de Survivor România 2022. Azi se dispută un nou joc pentru recompensă între cele două echipe, Faimoși și Războinici. Tot în această seară, telespectatorii asistă la un nou consiliu de eliminare adresat Faimoșilor. Unul dintre cei propuși spre eliminare este și Radu Itu, propunerea lui Cătălin Zmărăndescu pentru a ieși din concurs. Însă spiritele se încing acum din nou între Faimoși, mai exact, între Cătălin Zmărăndescu și Radu Itu. Cei doi au făcut acuzații grave unul împotriva celuilalt.

În consiliul de ieri, Cătălin Zmărăndescu l-a nominalizat pentru a ieși din concurs pe Radu Itu. Deși Radu Itu i-a mulțumit inițial lui Cătălin Zmărăndescu că l-a nominalizat pe el, iată că azi Radu Itu a avut de făcut reproșuri la adresa lui Cătălin Zmărăndescu. Dacă Radu Itu a spus că Zmărăndescu l-a nominalizat din „frică”, ei bine, Zmărăndescu revine cu replică și îl numește pe acesta „cățelușul prostuț al Laurei Giurcanu”. Iată dialogul dintre ei, mai jos:

Zmarandescu: E un pic ciudat, pentru că dintr-o dată liniștea interioară a fost perturbată de Radu Itu. Ce a aia „să imi dai una”? El din senin vine și „imi zice hai da mi un pumn”. Eu cu tine nu am glume!

Eu nu am comentat la glume, băiatul meu. Daca tu permiți să se facă glume pe seama ta, e problema ta! Mie nu mi-e rușine să plâng. Am stat sa analizez ce am facut eu greșit? Mă duce cu gandul ca stai în coltul tău și analizezi. El este catelul prostuț de companiei al Laurei Giurcanu. Să nu vorbesti cu mine! Dacă vorbești cu mine să îți muști limba!

Radu Itu: M-a văzut pe mine că sunt mai tăcut și a zis „ia sa il votez pe el”.

CRBL: I-am mai zis lui Radu să isi spună argumentele. Azi a facut totul greșit si nu a făcut ce i-am spus eu. Nu poți sa începi așa o discuție cu un sportiv care practică sport de contact”