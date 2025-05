Mihai Mitoșeru, dezvăluire despre accidentul în care logodnica sa, Cristina, a murit. „Nu ştiu cine era la volan”

În anul 2000, o veste șocantă cutremura lumea mondenă din România: Mihai Mitoșeru, cunoscut deja la acea vreme drept fiul îndrăgitei actrițe Camelia Mitoșeru și un tânăr cu aspirații în televiziune, fusese implicat într-un grav accident de circulație. Alături de el, în mașină se afla și logodnica sa de atunci, Cristina, tânăra cu care trăia o poveste de dragoste discretă, dar intensă.

Accidentul a avut loc în timpul unei deplasări aparent banale. Cei doi se aflau într-un autoturism care rula cu viteză mare pe un drum național, când, potrivit relatărilor de la acea vreme, șoferul ar fi dorit să depăşească un camion, după care ar fi pierdut controlul volanului. Impactul a fost atât de puternic, încât vehiculul a fost grav avariat, iar tânăra de doar 22 de ani a murit. Ancheta a stabilit că viteza excesivă a fost cauza tragediei. Deși a urmat un proces, Mihai Mitoșeru a scăpat de închisoare, lucru care a generat nemulțumirea familiei Cristinei.

Pierderea logodnicei a fost un șoc atât de mare, încât Mihai a recunoscut că a ajuns să urmeze tratament psihiatric pentru a putea merge mai departe. Sprijinul celor apropiați, printre care Oana Roman, Mircea Badea și Oreste, a fost esențial pentru depășirea acelei perioade întunecate.

Invitat la emisiunea “40 de întrebări”, Mihai Mitoșeru a fost întrebat de Denise Rifai dacă se consideră vinovat de moartea Cristinei.

“Sunteţi vinovat de moartea logodnicei dumneavoastră, Cristina?” – Denise Rifai

“În momentul în care trăieşti cu cineva 10 ani de zile, prima persoană cu care am avut o relaţie, a fost prima iubire, ştii că ea este alea. Aşa am fost educat. Am crezut atunci că prima persoană va fi şi ultima, am crezut că ea îmi va fi alături toată viaţa. Noi ne pregăteam de nuntă, stăteam într-o mansard cu două cameră, era minunat. Intrasem la Bingo, pentru mine totul era senzaţional, terminasem Actoria. Aveam totul, îmi dăduse Dumnezeu tot, după care mi-a luat tot. Nu mai ştiam de ce trăiesc… Nu m-am victimizat, nu m-am apărat, nici nu eram în stare după tot ce s-a întâmplat.

Am avut capul spart, m-am trezit după un sfert de oră, pot povesti cei care erau acolo… Acum pot să povestesc pentru că au trecut 25 de ani, atunci nu puteam. Nu am crezut că aveam de ce să trăiesc, nu mai mâncăm. Am slăbit 25 de kilograme atunci. Toată viaţa mea o să mă gândesc la acel moment şi toată viaţa mea o să mă gândesc că eu am pierdut tot. Acum trăiesc o viaţă care nu este a mea”.

“Aţi pierdut-o din vina dumneavoastră?” – Denise Rifai

“Nu am vorbit până acum despre asta, cine a fost la volan, cine nu… Eu, pentru că m-am trezit după un sfert de oră, nu ştiam ce s-a întâmplat. Când am ajuns la spital am spus că eu am fost la volan, că eu am făcut. Nu mi-am adus aminte ce şi cum… Mai contează cine era la volan? Eu nu mai aveam de ce să trăiesc… Nu îmi aduc aminte de acest moment, nu ştiu cine era la volan”.