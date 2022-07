Unde a plecat Mihai Mitoșeru în vacanță pentru ziua sa de naștere. Dorința aparte pe care și-a pus-o EXCLUSIV

Miha Mitoșeru, care astăzi a împlinit 47 de ani, a plecat în cursul acestei dimineți la Roma, pentru a-și aniversa ziua de naștere. Artistul va putea petrece însă doar câteva zile în Italia, întrucât este nevoit să se întoarcă pentru filmările la emisiunea pe care o prezintă la Kanal D, „Se strigă darul”.

Spre deosebire de anii precedenți, când și-a aniversat ziua de naștere în diverse locații, având alături o mulțime de prieteni, Mihai Mitoșeru a ales, ca de data aceasta, să petreacă peste hotare, într-o companie restrânsă.

Mai ales că în ultima perioadă a avut parte de o serie de evenimente neplăcute, cum ar fi divorțul de soția sa, Noemi, și problemele de sănătate ale mamei sale, care a suferit o intervenție chirurgicală pe creier. Astfel că, vedeta de la Kanal D s-a prezentat la aeroport în ursul dimineții de astăzi, pentru a se îmbarca în cursa pentru Roma.

„Plec să petrec la Roma. Dar nu mult, vineri trebuie să mă întorc, pentru emisiune. Îmi doresc în primul rând să fiu sănătos, ca să pot munci cât mai mult. Să am cel puțin o filmare pe săptămână. Și să facem cel puțin aceeași audiență cu emisiunea ,,Se strigă darul”, așa cum am avut în ultimii cinci ani”, a declarat acesta pentru playtech.ro.

La mai bine de doi ani de la divorț, Mihai Mitoșeru încă regretă despărțirea de fosta soție, Noemi. Acesta a mărturisit pentru playtech.ro că a făcut tot posibilul să o aducă înapoi, dară fără niciun rezultat. În prezent, actorul nu se vede angrenat într-o altă relație și, potrivit mărturisirilor sale, este mulțumit că lucrurile îi merg bine pe plan profesional, așa cum și-a dorit.

Mihai, care a lucrat până acum și la Teo Show, nu știe în prezent ce se va întâmpla și cu această emisiune. El va rămâne însă angajat la Kanal D, cu celălalt proiect în care este angrenat.

„Îmi lipsește persoana de lângă mine, dar nu știu exact cine ar trebui să fie, fosta soție, viitoarea soție, habar nu am. Încerc să mă gândesc și la viața mea, dar nu reușesc, pentru că am trecut prin multe. M-am despărțit degeaba, ne-am despărțit ca fraierii, nu am știut să gestionăm situația, acum îmi pare rău, m-am schimbat, dar poate e târziu”, ne spunea acesta.