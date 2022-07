Mihai Mitoșeru, despre noua lui iubită care l-a uluit total: „Vreau să mă însor, vreau să fac nuntă” EXCLUSIV

Mihai Mitoșeru nu a renunțat la ideea de mariaj, chiar dacă a divorțat, în urmă cu 3 ani, de Noemi, femeia care i-a fost alături în ultimii 14 ani. De două săptămâni, în viața lui a intrat o femeie, care pare să corespundă idealului său în viață. Prezentatorul emisiunii “Se strigă darul” de la Kanal D a învățat să nu își facă planul, ci să lase timpul să decidă cum va evolua relația.

Mihai Mitoșeru este, probabil, prin prisma jobului, omul care a participat la cele mai multe nunți din ultimul sfert de secol. Fie că a jucat rolul de amfitrion la astfel de evenimente, fie că a fost la filmări pentru emisiunea “Se striga darul”, pe care o prezintă la Kanal D. Propria nuntă nu a bifat-o încă, pentru că el și fosta soție nu s-au căsătorit religios.

Vreau să fac o nuntă, chiar dacă am divorțat, nu sunt din acela care zic că nu mă mai însor, din contră vreau să mă însor, vreau să fac nuntă”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Mihai Mitoșeru.

„Nu știu dacă mă inspir, știu cum e la nunți de 25 de ani pentru că am fost la filmări sau pentru că am prezentat nunți. Nunta mea o să fie cum vreau eu și cum vrea ea. Cum o să vrea ea, care o să fie ea.

Vedeta Kanal D stă bine și pe plan sentimental, întrucât în viața lui există de puțin timp o femeie. Cum relația este la început, prezentatorul TV este precaut, momentan susținând că ea este fix ceea ce trebuie.

„Cred că îmi doresc mult și puțin. Îmi doresc puțin, în sensul că vreau o fată normală, dar pare că vreau mult în perioada asta. Chiar am cunoscut de curând pe cineva și e prea ok, prea normală, prea cuminte.

Mă tot gândesc că trebuie să îi caut un defect. Trebuie să aibă un defect, că e prea ok! Pare prea ok. Ne vedem de vreo 2 săptămâni, habar nu am ce va fi, dar e cum aș vrea eu o femeie să fie.

Habar nu am, timpul o să ne demonstreze ce se va întâmpla mai departe. Nu îmi propun nimic, nici că nu vreau să mă mai căsătoresc niciodată, dar nici că trebuie să fac nunta sâmbătă”, a povestit Mihai Mitoșeru pentru Impact.ro.