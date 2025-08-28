Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 15:54
de Bianca Dumbrăveanu

Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de zile de când l-a pierdut pe Felix Baumgartner

Showbiz
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de zile de când l-a pierdut pe Felix Baumgartner

La aproape 40 de zile de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj care a atras imediat atenția fanilor săi. Vedeta a vorbit deschis despre durerea pe care o trăiește, dar și despre felul în care pierderea partenerului de viață a schimbat modul în care îi privește pe oamenii din jur. În cuvinte simple, dar încărcate de emoție, Mihaela a transmis recunoștință pentru cei care i-au fost alături și dezamăgire față de alții, care, spune ea, nu au arătat compasiune în momentele grele.

Un accident tragic în Italia

Accidentul fatal s-a petrecut în localitatea Porto Sant’Elpidio, lângă orașul Fermo, într-o zonă turistică de pe litoralul italian. Potrivit publicației La Repubblica, Felix Baumgartner se afla într-o vacanță de agrement și a plecat la zbor cu parapanta. În timpul zborului, sportivului i s-a făcut rău, lucru care i-a făcut imposibil controlul echipamentului. Parapanta s-a prăbușit violent, iar impactul a fost fatal. Ancheta preliminară arată că Baumgartner nu mai era în viață în momentul în care a lovit solul, conform Daily Mail.

Incidentul nu a afectat doar viața lui Felix. Parapanta s-a prăbușit într-o piscină a unei unități turistice, unde se afla o tânără care a fost rănită ușor. Ea a fost transportată la spital, iar medicii au confirmat că viața sa nu a fost în pericol.

Vezi și:
Dezvăluiri cutremurătoare în cazul morții lui Felix Baumgartner: Fostul iubit al Mihaelei Rădulescu ar fi fost conștient până la final, spune Procuratura
Mesajul Mihaelei Rădulescu pentru Felix Baumgartner, în ziua în care ar fi celebrat 8 ani de relație: „Casa pe care ne-am luat-o, în care trebuia să îmbătrânim împreună”

Mesajul transmis pe rețelele de socializare

Mihaela Rădulescu a ales să-și deschidă sufletul pe rețelele de socializare. Postarea ei s-a viralizat rapid, iar mulți dintre fani au simțit nevoia să o încurajeze.

„Fericirea ta nu trebuie să aibă sens pentru ceilalți – nu este un proiect de comunitate. Cei care nu o înțeleg, vor încerca să te rănească. Pentru că, de fapt, înțeleg și se enervează că nu o au”, a scris Mihaela.

Vedeta a lăsat de înțeles că a simțit lipsa susținerii din partea unor persoane apropiate, iar acest lucru a durut-o poate chiar mai mult decât se aștepta.

„Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult. Înveți multe și despre oamenii din jur – familie, prieteni… Și nu este întotdeauna frumos”, a adăugat ea.

Recunoștință pentru cei care i-au fost alături

În același timp, Mihaela nu a uitat să mulțumească celor care i-au arătat sprijin și afecțiune în perioada de doliu.

„Dar păstrează-ți atenția pe oamenii buni, decenți, care sunt acolo pentru tine. MULȚUMESC fiecăruia dintre voi care ați arătat respect și iubire pentru Felix și pentru mine. Vă văd, vă iubesc, sunt recunoscătoare fiecăruia dintre voi care mi-a trimis chiar și un simplu emoji. Până la urmă, oamenii frumoși sunt cea mai bună energie pentru noi toți”, a scris vedeta.

O perioadă grea pentru vedetă

De la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu s-a retras în mare parte din lumina reflectoarelor. Aparițiile sale publice au fost rare, iar pe rețelele de socializare a împărtășit doar câteva momente de viață, majoritatea legate de durerea pierderii.

Mesajul postat acum scoate la iveală nu doar tristețea ei, ci și faptul că a rămas dezamăgită de reacțiile unor apropiați.

Revine canicula în România. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate. Județele care intră sub cod galben
Recomandări
Google și Grok amenință supremația ChatGPT, arată un nou raport despre AI
Google și Grok amenință supremația ChatGPT, arată un nou raport despre AI
Edith Piaf și Marcel Cedan, amantlâcul sublim cu sfârșit amar: ”Te iubesc nebunește, anormal, fără cea mai mică urmă de rațiune!”
Edith Piaf și Marcel Cedan, amantlâcul sublim cu sfârșit amar: ”Te iubesc nebunește, anormal, fără cea mai mică urmă de rațiune!”
Nicușor Dan, reacție vehementă după ce un livrator străin a fost atacat pe stradă, în București. Ce i-a transmis polițistului care a intervenit
Nicușor Dan, reacție vehementă după ce un livrator străin a fost atacat pe stradă, în București. Ce i-a transmis polițistului care a intervenit
Deși învățământul în România este gratuit, costurile pentru un părinte la început de an școlar sunt substanțiale. Am mers in Jumbo și am verificat prețurile rechizitelor plecând de la o listă pentru elevii de clasa a IV-a. Cât a fost bonul final. REPORTAJ
EXCLUSIV
Deși învățământul în România este gratuit, costurile pentru un părinte la început de an școlar sunt substanțiale. Am mers in Jumbo și am verificat prețurile rechizitelor plecând de la o listă pentru elevii de clasa a IV-a. Cât a fost bonul final. REPORTAJ
FBI confirmă: gruparea chineză de hackeri Salt Typhoon a atacat peste 200 de companii americane. Care sunt consecințele
FBI confirmă: gruparea chineză de hackeri Salt Typhoon a atacat peste 200 de companii americane. Care sunt consecințele
Dacia Duster, apreciată de tehnicienii ITP în această țară europeană: SUV-ul accesibil care rezistă testelor
Dacia Duster, apreciată de tehnicienii ITP în această țară europeană: SUV-ul accesibil care rezistă testelor
Inteligența artificială, instrumentul preferat de hackeri în atacuri la scară largă. Avertismentul Anthropic despre cum a fost folosit AI-ul Claude
Inteligența artificială, instrumentul preferat de hackeri în atacuri la scară largă. Avertismentul Anthropic despre cum a fost folosit AI-ul Claude
Ursula von der Leyen vine în România. Preşedinta Comisiei Europene se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Ursula von der Leyen vine în România. Preşedinta Comisiei Europene se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!