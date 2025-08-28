Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de zile de când l-a pierdut pe Felix Baumgartner

La aproape 40 de zile de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj care a atras imediat atenția fanilor săi. Vedeta a vorbit deschis despre durerea pe care o trăiește, dar și despre felul în care pierderea partenerului de viață a schimbat modul în care îi privește pe oamenii din jur. În cuvinte simple, dar încărcate de emoție, Mihaela a transmis recunoștință pentru cei care i-au fost alături și dezamăgire față de alții, care, spune ea, nu au arătat compasiune în momentele grele.

Un accident tragic în Italia

Accidentul fatal s-a petrecut în localitatea Porto Sant’Elpidio, lângă orașul Fermo, într-o zonă turistică de pe litoralul italian. Potrivit publicației La Repubblica, Felix Baumgartner se afla într-o vacanță de agrement și a plecat la zbor cu parapanta. În timpul zborului, sportivului i s-a făcut rău, lucru care i-a făcut imposibil controlul echipamentului. Parapanta s-a prăbușit violent, iar impactul a fost fatal. Ancheta preliminară arată că Baumgartner nu mai era în viață în momentul în care a lovit solul, conform Daily Mail.

Incidentul nu a afectat doar viața lui Felix. Parapanta s-a prăbușit într-o piscină a unei unități turistice, unde se afla o tânără care a fost rănită ușor. Ea a fost transportată la spital, iar medicii au confirmat că viața sa nu a fost în pericol.

Mesajul transmis pe rețelele de socializare

Mihaela Rădulescu a ales să-și deschidă sufletul pe rețelele de socializare. Postarea ei s-a viralizat rapid, iar mulți dintre fani au simțit nevoia să o încurajeze.

„Fericirea ta nu trebuie să aibă sens pentru ceilalți – nu este un proiect de comunitate. Cei care nu o înțeleg, vor încerca să te rănească. Pentru că, de fapt, înțeleg și se enervează că nu o au”, a scris Mihaela.

Vedeta a lăsat de înțeles că a simțit lipsa susținerii din partea unor persoane apropiate, iar acest lucru a durut-o poate chiar mai mult decât se aștepta.

„Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult. Înveți multe și despre oamenii din jur – familie, prieteni… Și nu este întotdeauna frumos”, a adăugat ea.

Recunoștință pentru cei care i-au fost alături

În același timp, Mihaela nu a uitat să mulțumească celor care i-au arătat sprijin și afecțiune în perioada de doliu.

„Dar păstrează-ți atenția pe oamenii buni, decenți, care sunt acolo pentru tine. MULȚUMESC fiecăruia dintre voi care ați arătat respect și iubire pentru Felix și pentru mine. Vă văd, vă iubesc, sunt recunoscătoare fiecăruia dintre voi care mi-a trimis chiar și un simplu emoji. Până la urmă, oamenii frumoși sunt cea mai bună energie pentru noi toți”, a scris vedeta.

O perioadă grea pentru vedetă

De la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu s-a retras în mare parte din lumina reflectoarelor. Aparițiile sale publice au fost rare, iar pe rețelele de socializare a împărtășit doar câteva momente de viață, majoritatea legate de durerea pierderii.

Mesajul postat acum scoate la iveală nu doar tristețea ei, ci și faptul că a rămas dezamăgită de reacțiile unor apropiați.