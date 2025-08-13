Cum va trece Mihaela Rădulescu peste pierderea lui Felix Baumgartner. Cătălin Botezatu a luat legătura cu ea după tragedie: „Este în impas”

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025 | 17:31
de Daoud Andra

Moartea lui Felix Baumgartner, partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu timp de 13 ani, a îndurerat profund nu doar familia și prietenii apropiați, ci și publicul care a admirat povestea lor de iubire. Printre cei care au simțit nevoia să-i fie alături se numără și designerul Cătălin Botezatu, un vechi prieten al Mihaelei, care a vorbit deschis despre această perioadă dificilă din viața vedetei.

Cătălin Botezatu, cuvinte de laudă la adresa Mihaelei Rădulescu

Într-un interviu acordat publicației Viva.ro, Botezatu a mărturisit că i-a trimis un mesaj de condoleanțe fostei prezentatoare TV imediat după tragedie. „I-am scris după moartea lui Felix, i-am dat un mesaj, dar e atât de delicat să vorbești cu un om în astfel de momente încât nici nu cred că mi-aș găsi cuvintele”, a spus acesta, subliniind că Mihaela are nevoie de timp și spațiu pentru a se reface.

Designerul o descrie pe Mihaela drept „poate cel mai important om de televiziune pe care eu l-am cunoscut, o femeie extrem de deșteaptă, de inteligentă, de frumoasă… o femeie ‘accident’, dar în sensul inteligenței, al clasei, al rasei. Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs”.

Referindu-se la povestea de dragoste dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, Cătălin Botezatu crede că aceasta a fost una cu totul aparte și că perioada de vindecare va fi lungă: „Cred că lumea ar trebui s-o lase în pace pentru o perioadă, până își va reveni, și știu că își va reveni cu greu pentru că povestea de iubire pe care au avut-o a fost unică”.

Sportivul a murit în urma unui accident cu parapanta, în Italia. Relația dintre cei doi era caracterizată de o chimie specială, care, potrivit apropiaților, nu s-a diminuat de-a lungul anilor, ci a devenit tot mai puternică.

Felix a fost „bărbatul perfect” pentru vedetă

În primul său mesaj public după înmormântare, Mihaela a ales să împărtășească un fragment emoționant din gândurile și promisiunile făcute celui pe care l-a numit „bărbatul perfect”:

„Mergând în lumina soarelui… Pune-ți un zâmbet pe față ca și cum nimic nu ar fi în neregulă… Gândește-te la momentele frumoase… L-am făcut pe acest bărbat cel mai fericit din viața lui și el pe mine. Țintește spre genul acesta de iubire, țintește spre a cânta mereu împreună, țintește spre acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA pentru persoana cu care îți împarți viața. (…) Eu voi face asta, pentru tot restul drumului meu prin viață. Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a arătat tuturor, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată”.

În această perioadă dificilă, de doliu, Mihaela Rădulescu are alături prietenii apropiați, iar mesajul de susținere al lui Cătălin Botezatu este doar unul dintre multele primite de prezentatoarea TV.

