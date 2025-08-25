Dezvăluiri cutremurătoare în cazul morții lui Felix Baumgartner: Fostul iubit al Mihaelei Rădulescu ar fi fost conștient până la final, spune Procuratura

Procuratura italiană a prezentat primele concluzii în ancheta privind moartea celebrului sportiv austriac Felix Baumgartner, care și-a pierdut viața pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă motorizată produs în stațiunea Porto Sant’Elpidio, pe coasta Adriaticii. Primele rezultate ale expertizei tehnice arată că nu au fost identificate defecțiuni majore la motor sau la elice, ceea ce reduce șansele ca tragedia să fi fost provocată de un blocaj tehnic neașteptat. În plus, faptul că sportivul a reușit să deschidă parașuta indică faptul că acesta a rămas conștient până în ultimele clipe, un detaliu care contrazice ipoteza inițială a pierderii cunoștinței în timpul zborului.

Primele concluzii ale expertizei tehnice

Examinarea aparatului de zbor a fost realizată de consultantul tehnic al Parchetului, Marco Rech, care a efectuat primul dintre mai multe controale programate. Concluziile preliminare susțin că nu există dovezi privind o defecțiune gravă a motorului sau a elicei. Această informație schimbă radical cursul anchetei, orientând anchetatorii către o altă ipoteză: cea a unei erori umane sau a unor factori externi.

Accidentul s-a produs în jurul orei 16:00, atunci când aparatul pilotat de Baumgartner a început să piardă altitudine rapid, rotindu-se brusc, și s-a prăbușit lângă piscina unui complex turistic. O femeie aflată în apropiere a fost rănită ușor.

Baumgartner, conștient până la final

Un detaliu crucial menționat de procurori este acela că sportivul a reușit să deschidă parașuta, semn că a rămas lucid în ultimele secunde. Medicul legist confirmase încă din primele zile după autopsie că nu există urme ale unui infarct sau alte probleme cardiace.

„Eram sigură că Felix nu a suferit nicio problemă de sănătate. Era maniacal în privința verificărilor stării sale fizice și nu avea afecțiuni cardiace”, a declarat Mihaela Rădulescu, partenera de viață a sportivului.

Ancheta încadrată la omor din culpă

Procurorii au încadrat ancheta la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute. Specialiștii estimează că raportul final al expertizei va fi gata în aproximativ 60 de zile. Între timp, imaginile surprinse de bodycam-ul purtat de Baumgartner vor fi analizate și ar putea deveni probe decisive pentru stabilirea cauzelor exacte ale tragediei.

Concluziile autopsiei

Raportul medico-legal a arătat că moartea a fost cauzată de impactul violent cu solul. Sportivul a suferit fracturi multiple la nivelul coloanei vertebrale, traumatisme interne și lezarea ireversibilă a măduvei spinării. Ipoteza unui atac de cord a fost exclusă.

Mihaela Rădulescu, care i-a fost alături lui Felix timp de mai bine de 12 ani, a vorbit deschis despre pierderea uriașă:

„Pentru mai bine de 12 ani, i-am fost alături în toate aventurile: spectacole acrobatice, zboruri cu elicopterul, cu paramotorul, salturi cu parașuta sau parapanta. Eram de nedespărțit, dar pasiunea lui ne-a separat. Totuși, el va rămâne mereu cu mine.”

Ultimele imagini cu sportivul

Ultimele momente înainte de decolare au fost surprinse chiar de Mihaela Rădulescu, care l-a filmat la sol. Câteva minute mai târziu, aparatul a început să se rotească necontrolat, prăbușindu-se în apropierea unui complex turistic.

Tragedia a șocat comunitatea internațională a sportivilor extremi și milioane de fani din întreaga lume.

Cariera unui temerar

Felix Baumgartner a intrat definitiv în istoria aviației și a sporturilor extreme în 2012, când a sărit din stratosferă, de la peste 39.000 de metri, devenind primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă. Saltul a fost urmărit live de peste 8 milioane de oameni și a fost consemnat în Cartea Recordurilor.

De-a lungul carierei, austriacul a realizat numeroase salturi spectaculoase, inclusiv BASE jumping de pe clădiri uriașe și formațiuni naturale periculoase, fiind considerat unul dintre cei mai curajoși sportivi ai lumii.