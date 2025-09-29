Microsoft lansează „Vibe Working” în Excel și Word: noul Agent Mode și Office Agent din Copilot

Microsoft aduce în suita Office un set de capabilități AI concepute să transforme modul în care sunt create tabele, rapoarte și prezentări. Conceptul, botezat „vibe working”, vine cu două noutăți: Agent Mode pentru Excel și Word, respectiv Office Agent în chatul Copilot. Ideea de bază este simplă: oferi un prompt, iar agenții AI planifică pașii, execută sarcinile și îți arată în timp real cum ajung la rezultat, aproape ca un macro vizibil, pas cu pas.

Agent Mode rulează, la lansare, în versiunile web ale Excel și Word și promite să „democratizeze” porțiunile complicate din Excel pentru cei care nu sunt experți. În paralel, Office Agent din Copilot chat poate genera prezentări PowerPoint și documente Word la cerere, fiind orientat către livrabile „gata de board”, nu doar răspunsuri scurte de tip asistență.

Cum funcționează agent mode în excel și word

În Excel, Agent Mode îți ia o sarcină complexă (de exemplu, construirea unui model financiar sau curățarea unui set mare de date), o descompune în pași logici pe care îi poți urmări în sidebar și îi execută, explicând ce face. Microsoft spune că rezultatele sunt „auditabile, reîmprospătabile și verificabile”, cu un „validation loop” strâns pentru sub-agenți — important într-o aplicație de care depinde operaționalul multor companii. Pe benchmark-ul SpreadsheetBench, Agent Mode are o acuratețe de 57,2%, peste alți agenți testați public, dar sub nivelul uman de 71,3%, ceea ce sugerează utilitate reală, cu necesar de verificare umană.

În Word, Agent Mode duce asistența dincolo de „scrie / rescrie / rezumă”. Microsoft îl descrie ca pe o experiență de „vibe writing”: un dialog continuu în care Copilot cere clarificări, propune structură, adună date din documente anterioare (de pildă, pentru un raport lunar) și marchează schimbările esențiale față de luna trecută. Scopul e să muți atenția utilizatorului de la formatare și „muncă de detaliu” la conținut și decizie.

Office agent în Copilot Chat și disponibilitate

A doua noutate este Office Agent, disponibil direct în Copilot chat. Acesta poate crea prezentări PowerPoint complete sau documente Word pornind de la un prompt, și include capabilități de documentare pe web și previzualizare live a rezultatelor. Microsoft mizează pe faptul că această versiune va depăși limitele întâlnite frecvent la generarea de slide-uri de către alte instrumente AI și va accelera livrabilele pentru întâlniri, pitch-uri sau rapoarte.

La nivel de modele, tabloul e mixt: în aplicațiile Office, compania continuă să se bazeze pe modelele OpenAI pentru raționare și execuție agentică, în timp ce Office Agent din Copilot chat folosește modele Anthropic. Este un semn că Microsoft își „compune” oferta dintr-o familie de modele, în funcție de scenariu, cu promisiunea de a alege „ce e mai potrivit pentru produs”.

Funcțional, ambele noutăți intră astăzi în Frontier program pentru clienții Microsoft 365 Copilot și pentru abonații Microsoft 365 Personal/Family. La debut, Agent Mode în Excel și Word este disponibil doar pe web, cu suport desktop „în curând”. Office Agent în Copilot chat este disponibil inițial pentru utilizatorii din SUA în cadrul aceluiași program.

Ce înseamnă pentru utilizatori și echipe

Pentru utilizatorii de Excel, Agent Mode ar trebui să reducă timpul petrecut pe formule, curățare de date, pivotări sau vizualizări standard, fără a „închide cutia neagră”: fiecare pas e transparent și rămâne în fișier, astfel încât colegii pot reface, audita sau actualiza foaia. Pentru autorii de conținut în Word, „vibe writing” promite flux mai rapid la rapoarte, brief-uri și documente executive, cu mai puține întreruperi tehnice.

În zona prezentărilor, Office Agent țintește nevoia recurentă de „deck-uri gata de livrare”, cu structură logică, secțiuni coerente și rezumat al surselor. Rămâne valabil însă principiul de prudență: acuratețea e bună, dar nu „umană”; verificarea și editarea finală sunt încă parte din proces, mai ales în materiale sensibile sau destinate conducerii.

Ce urmează

Microsoft alege o lansare graduală, cu accent pe transparență și control — o abordare firească având în vedere impactul datelor din Excel și importanța conținutului din Word / PowerPoint. Pe măsură ce suportul desktop va sosi și Office Agent va fi extins geografic, „vibe working” ar putea deveni o normă: utilizatorul descrie miza, agentul planifică și execută, iar omul rămâne editorul-verificator al livrabilului.

Pe scurt, Agent Mode și Office Agent duc Copilot de la „asistent care răspunde” la agent care lucrează pe artefacte Office — cu pași vizibili, rezultate refolosibile și promisiunea unei productivități care contează în ședința de board, nu doar într-o fereastră de chat.