Microsoft schimbă modul în care funcționează Word: documentele vor fi salvate automat în cloud

Microsoft anunță o modificare majoră pentru utilizatorii Word pe Windows, schimbare care va transforma modul în care documentele sunt create și stocate. Începând cu versiunea 2509, aplicația va salva automat fișierele noi în cloud, eliminând pasul intermediar prin care utilizatorii trebuiau să activeze manual funcția AutoSave și să aleagă între salvarea locală sau online.

Această decizie marchează un pas important în strategia Microsoft de a împinge întreaga suită Office către un ecosistem complet integrat în cloud, dar generează și controverse legate de confidențialitate și controlul asupra datelor.

Până acum, funcția AutoSave trebuia activată de fiecare utilizator, iar fișierele puteau fi stocate fie pe PC, fie în OneDrive. Odată cu introducerea acestei schimbări, orice document Word nou va fi trimis direct în cloud, sub o denumire standard generată automat pe baza datei. Ulterior, utilizatorii pot redenumi fișierul sau selecta o altă locație de stocare, dar setarea implicită va fi online.

Raul Munoz, manager de produs la Microsoft, a explicat rațiunea acestei mutări: „Nu mai trebuie să îți faci griji că pierzi progresul. Documentele tale sunt accesibile de pe orice dispozitiv și pot fi colaborative din prima clipă”.

Avantajele pentru utilizatori sunt evidente: sincronizarea automată reduce riscul pierderii muncii în cazul unui crash sau al unei pene de curent, iar accesul cross-platform permite deschiderea documentelor de pe Android, iOS sau direct din browser, fără a mai fi nevoie de stick-uri USB sau atașamente pe e-mail. Pentru echipele care lucrează la proiecte comune, funcția va simplifica colaborarea în timp real.

Nemulțumiri și critici din partea utilizatorilor

Deși Microsoft prezintă schimbarea ca pe o modernizare necesară, mulți utilizatori și experți în tehnologie privesc cu scepticism această mutare. Principala nemulțumire este că salvarea implicită în cloud complică lucrurile pentru cei care preferă să păstreze documentele pe PC sau pe hard disk-uri externe. În loc să apese „Save” și să continue lucrul, aceștia trebuie acum să modifice manual locația de fiecare dată când vor să evite OneDrive.

Un alt aspect sensibil este cel al confidențialității. Mulți utilizatori nu se simt confortabil să încarce documente personale sau profesionale pe serverele Microsoft, chiar dacă acestea beneficiază de măsuri avansate de securitate. Discuțiile din mediul online reflectă o teamă tot mai mare că, treptat, opțiunea de a salva local va dispărea, iar utilizatorii vor fi forțați să adopte exclusiv cloud-ul.

Microsoft lasă momentan deschisă posibilitatea de a dezactiva funcția de AutoSave în cloud. Utilizatorii pot face acest lucru din meniul:

File > Options > Save

Debifând opțiunea „AutoSave files stored in the Cloud by default”

Bifând „Save to Computer by default”

Alegând corect „Default local file location”

Astfel, cei care nu vor să depindă de OneDrive își pot păstra fluxul clasic de lucru. Totuși, unii comentatori atrag atenția asupra „scenariului broaștei care fierbe încet”: azi există opțiuni de dezactivare, dar în viitor s-ar putea să nu mai fie cazul.

Un pas spre un Office complet integrat în cloud

Strategia Microsoft este clară: transformarea Office într-un ecosistem complet bazat pe cloud. Word este doar primul pas din acest proces. În perioada următoare, schimbări similare vor fi implementate și pentru Excel și PowerPoint, ceea ce va întări direcția de integrare cu OneDrive și cu serviciile Microsoft 365.

Beneficiile pentru utilizatori, mai ales în mediul profesional, sunt incontestabile: documentele sunt salvate automat, disponibile de oriunde și ușor de partajat. Totuși, pentru cei care prețuiesc independența față de cloud, schimbarea ridică întrebări incomode despre controlul asupra datelor și libertatea de alegere.

Într-o lume în care digitalizarea și munca de la distanță devin norme, Microsoft mizează pe faptul că majoritatea utilizatorilor vor prefera confortul și colaborarea în timp real. Însă, pentru o parte a publicului, salvarea automată în cloud nu este o simplă funcție utilă, ci un pas spre limitarea opțiunilor.

Schimbarea introdusă de Microsoft arată direcția în care se îndreaptă întreaga industrie: integrarea completă în cloud. Rămâne de văzut dacă utilizatorii vor accepta această tranziție ca pe un progres inevitabil sau dacă vor continua să reziste, preferând controlul total asupra fișierelor lor. Cert este că Word, cel mai utilizat procesor de text din lume, intră într-o nouă etapă, în care cloud-ul devine regula, nu opțiunea.