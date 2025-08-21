Microsoft investighează problemele SSD provocate de ultimele actualizări Windows 11. Ce trebuie să știi

Ultimele actualizări Windows 11 au generat un val de reacții negative din partea utilizatorilor, după ce mai multe rapoarte au indicat apariția unor erori grave la nivelul stocării despre care am dezvoltat mai multe, recent, aici. Concret, update-urile KB5063878 și KB5062660 ar fi cauzat coruperea datelor și chiar defectarea unor unități SSD și HDD, afectând stabilitatea și accesibilitatea sistemelor. Situația a ridicat deja numeroase semne de întrebare, atât în rândul comunităților de pasionați de hardware, cât și al utilizatorilor obișnuiți.

Deși Microsoft nu a confirmat oficial problema în momentul apariției informațiilor, compania a recunoscut ulterior că este la curent cu raportările și că lucrează alături de parteneri pentru a găsi o soluție. Între timp, producători importanți de controlere NAND, precum Phison, au intrat la rândul lor în procesul de analiză și colaborare pentru a limita impactul.

Cum s-au manifestat erorile și ce dispozitive sunt afectate

Primele semne au apărut la un utilizator japonez, pasionat de PC building, care a observat că unele SSD-uri echipate cu controlere Phison dispăreau pur și simplu din sistem atunci când erau supuse la scrieri intense. Fenomenul apărea mai ales atunci când se copiau fișiere mari sau un volum ridicat de date într-un interval scurt. În unele cazuri, unitățile reapăreau după un simplu restart, dar în altele rămâneau inaccesibile chiar și după repornirea sistemului.

Testele ulterioare au arătat că simptomele apar frecvent pe SSD-uri cu peste 60% spațiu ocupat și după aproximativ 50 GB de scriere continuă. În plus, nu doar SSD-urile sunt vizate, ci și unele modele de HDD, ceea ce sugerează că problema este legată de modul în care sistemul de operare gestionează memoria tampon. Se speculează că ar fi vorba despre o scurgere de memorie în zona buffer-ului OS, ceea ce ar putea duce la blocaje critice în timpul operațiunilor de scriere.

Lista dispozitivelor raportate ca fiind afectate este destul de variată. Printre ele se numără SanDisk Extreme Pro, Corsair Force MP600, Maxio SSD, KIOXIA EXCERIA PLUS G4, dar și alte unități bazate pe controlere Phison PS5012-E12 și InnoGrit. Interesant este că modelele Phison DRAM-less, mai accesibile, tind să manifeste erori chiar și la volume mai mici de scriere, ceea ce le face deosebit de vulnerabile.

Reacția Microsoft și colaborarea cu producătorii de hardware

Microsoft a transmis că este „conștientă de aceste rapoarte și investighează problema împreună cu partenerii”. Deși nu a fost oferit un termen clar pentru remedierea situației, compania din Redmond pare să trateze cazul cu prioritate, mai ales având în vedere că este vorba despre coruperea datelor – unul dintre cele mai critice tipuri de erori pentru utilizatori.

La rândul său, Phison a confirmat că a fost informat despre efectele pe scară largă ale actualizărilor Windows 11 24H2 și că analizează controlerele vizate. „Înțelegem perturbarea pe care aceasta a cauzat-o și am mobilizat rapid partenerii din industrie pentru a identifica și implementa soluțiile necesare”, a transmis compania într-un comunicat.

Această colaborare este esențială, deoarece problemele nu țin exclusiv de sistemul de operare, ci și de modul în care hardware-ul răspunde la noile instrucțiuni și optimizări introduse prin update-uri. Cu un număr tot mai mare de utilizatori afectați, presiunea asupra Microsoft și a producătorilor de SSD-uri este una considerabilă.

Ce măsuri de precauție ar trebui să iei până la lansarea unui patch

Până când Microsoft va lansa un patch oficial, utilizatorii sunt sfătuiți să adopte câteva măsuri preventive pentru a evita pierderea datelor. În primul rând, nu este recomandat să copiezi volume mari de fișiere deodată – de exemplu, zeci de gigabytes sau sute de fișiere mari într-o singură operațiune. În schimb, împarte sarcinile în loturi mai mici și acordă timp unității să proceseze.

De asemenea, atunci când extragi arhive de dimensiuni mari cu multe fișiere, este mai sigur să faci acest lucru pe etape. Spre exemplu, o arhivă cu 200 de fișiere a câte 200 MB fiecare poate fi procesată mai stabil dacă împarți extragerea în mai multe secvențe. Totodată, este recomandat să eviți rularea simultană a aplicațiilor care generează un volum mare de scrieri, cum ar fi editarea video sau randarea 3D.

În paralel, asigură-te că ai backup-uri actualizate pentru fișierele importante, fie pe un HDD extern, fie în cloud. Deși aceste măsuri nu rezolvă problema la sursă, ele pot preveni pierderi majore în cazul în care unitatea ta SSD sau HDD devine inaccesibilă.

În acest moment, problema ridicată de update-urile Windows 11 24H2 scoate în evidență fragilitatea relației dintre software și hardware. Un simplu patch de securitate, menit să aducă stabilitate, a ajuns să compromită chiar fundația funcționării unui PC – stocarea datelor. Tot ce rămâne de făcut este să aștepți intervenția Microsoft și să îți adaptezi modul de lucru pentru a evita un scenariu neplăcut.